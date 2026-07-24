Informations pratiques

Millau

Concert Marion Rampal

rue pasteur Millau Aveyron

Tarif : 9.5 – 9.5 – 23 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2027-02-06

fin : 2027-02-06

Date(s) :

2027-02-06

Song for Abbey

D’une inventivité rieuse, la compositrice et vocaliste Marion Rampal déploie un style singulier entre jazz-folk, blues et chanson, influencée par les musiques francophones d’Amérique, créole et cajun. Avec son album Song for Abbey, elle livre un hommage d’une haute intensité à Abbey Lincoln, chanteuse et activiste emblématique du black power.

Artiste immense, Abbey Lincoln a marqué de son empreinte l’histoire du jazz et celle des luttes sociales des années 1960 et 1970. Cette bouleversante interprète, aux côtés notamment du batteur Max Roach, s’est révélée tardivement une songwriter étonnante, publiant une série de disques éminemment personnels.

Des morceaux comme Caged Bird et Learning how to listen sont autant de pépites que Marion Rampal revisite, les mêlant à d’autres compositions issues de l’environnement musical d’Abbey Lincoln (Dylan, Oscar Brown Jr…). Song for Abbey est un geste de mémoire vive.

Victoire du Jazz 2026, meilleur album.

Voix Marion Rampal Guitare Matthis Pascaud Contrebasse Simon Tailleu Batterie Raphaël Chassin Piano & Prophet Thibault Gomez

Une vraie déclaration d’amour. Nul doute que cet album aurait été pour Abbey Lincoln une source de joie. citizenjazz.com

Durée 1 h 30

Tout public à partir de 8 ans

Concert proposé en co-accueil avec Millau en Jazz .

rue pasteur Millau 12100 Aveyron Occitanie +33 5 65 59 47 61

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English :

Song for Abbey

L’événement Concert Marion Rampal Millau a été mis à jour le 2026-07-24 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)