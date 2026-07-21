Concert Martina Meola Piano en Valois 2026 Salle Polyvalente Saint-Michel
mercredi 14 octobre 2026 · Salle Polyvalente · Saint-Michel
Informations pratiques
Saint-Michel
Concert Martina Meola Piano en Valois 2026
Salle Polyvalente 31 Rue des Douhauds Saint-Michel Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-14 20:00:00
fin : 2026-10-14
Date(s) :
2026-10-14
À seulement treize ans, Martina Meola s’impose déjà comme l’une des jeunes personnalités les plus prometteuses du piano international.
.
Salle Polyvalente 31 Rue des Douhauds Saint-Michel 16470 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 38 61 62 pianoenvalois@wanadoo.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
At just thirteen years old, Martina Meola has already established herself as one of the most promising young talents on the international piano scene.
L’événement Concert Martina Meola Piano en Valois 2026 Saint-Michel a été mis à jour le 2026-07-21 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême
À voir aussi à Saint-Michel (Charente)
- SUR LES PARCOURS DU LARZAC VISITE DE LA FERME DES GAMBOULES Saint-Michel 26 août 2026
- Journées Européennes du Patrimoine Visite guidée du théâtre en famille Église Saint-Michel d’Entraigues Saint-Michel 19 septembre 2026
- Journée Européenne du patrimoine Exposition Les églises Romanes d’ Angoumois Place de l’abbée-Noir-de-Chazournes Saint-Michel 19 septembre 2026
- Visite du clocher de l’église de Saint-Michel, Église Saint-Michel d’Entraigues, Saint-Michel 19 septembre 2026
- Journées Européennes du Patrimoine Visite patrimoniale du cimetière Saint-Michel 19 septembre 2026