Concert Martina Meola Piano en Valois 2026 Salle Polyvalente Saint-Michel

Informations pratiques

Saint-Michel

Concert Martina Meola Piano en Valois 2026

Salle Polyvalente 31 Rue des Douhauds Saint-Michel Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-14 20:00:00

fin : 2026-10-14

Date(s) :

2026-10-14

À seulement treize ans, Martina Meola s’impose déjà comme l’une des jeunes personnalités les plus prometteuses du piano international.

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Salle Polyvalente 31 Rue des Douhauds Saint-Michel 16470 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 38 61 62 pianoenvalois@wanadoo.fr

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English :

At just thirteen years old, Martina Meola has already established herself as one of the most promising young talents on the international piano scene.

L’événement Concert Martina Meola Piano en Valois 2026 Saint-Michel a été mis à jour le 2026-07-21 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême