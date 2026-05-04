Concert Masterclass Jessie Lee & The Alchemists Conservatoire intercommunal Montélimar-Agglomération Montélimar
Concert Masterclass Jessie Lee & The Alchemists Conservatoire intercommunal Montélimar-Agglomération Montélimar vendredi 26 juin 2026.
Montélimar
Concert Masterclass Jessie Lee & The Alchemists
Conservatoire intercommunal Montélimar-Agglomération 5 rue Bouverie Montélimar Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-26 18:30:00
fin : 2026-06-26 20:30:00
Date(s) :
2026-06-26
Le conservatoire de Montélimar-Agglomération vous propose deux masterclass exceptionnelles, avec Jessie Lee Houiller (chant) et Alexis Didier (guitare électrique), musiciens du groupe Jessie Lee & The Alchemists.
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Conservatoire intercommunal Montélimar-Agglomération 5 rue Bouverie Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 00 77 50 conservatoire@montelimar-agglo.fr
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English :
The Montélimar-Agglomération conservatory offers two exceptional masterclasses, with Jessie Lee Houiller (vocals) and Alexis Didier (electric guitar), musicians from the band Jessie Lee & The Alchemists.
L’événement Concert Masterclass Jessie Lee & The Alchemists Montélimar a été mis à jour le 2026-05-04 par Montélimar Tourisme Agglomération
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