Concert Masterclass Jessie Lee & The Alchemists Conservatoire intercommunal Montélimar-Agglomération Montélimar

Montélimar

Concert Masterclass Jessie Lee & The Alchemists

Conservatoire intercommunal Montélimar-Agglomération 5 rue Bouverie Montélimar Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-26 18:30:00

fin : 2026-06-26 20:30:00

Date(s) :

2026-06-26

Le conservatoire de Montélimar-Agglomération vous propose deux masterclass exceptionnelles, avec Jessie Lee Houiller (chant) et Alexis Didier (guitare électrique), musiciens du groupe Jessie Lee & The Alchemists.

.

Conservatoire intercommunal Montélimar-Agglomération 5 rue Bouverie Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 00 77 50 conservatoire@montelimar-agglo.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Montélimar-Agglomération conservatory offers two exceptional masterclasses, with Jessie Lee Houiller (vocals) and Alexis Didier (electric guitar), musicians from the band Jessie Lee & The Alchemists.

L’événement Concert Masterclass Jessie Lee & The Alchemists Montélimar a été mis à jour le 2026-05-04 par Montélimar Tourisme Agglomération