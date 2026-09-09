Informations pratiques

Saint-Affrique

Concert Math Rock De Gonzague

5 Rue de L’Industrie Saint-Affrique Aveyron

Tarif : – – EUR

Participation au chapeau

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-09-19

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

Venez découvrir le concert de De Conzague !

Un pied à Lyon, l’autre à Marseille. De Gonzague c’est une batterie, une guitare électrique, un local de répétition moisi, un tour bus custom, un ampli trop gros, 2 paires de boules quies, une loopstation, un patronyme chelou, une

fréquence de répétition hasardeuse, des références méconnues, des amis virtuels, une ambition démesurée et des sponsors inconnus. Généralement taxé de math-rock, De Gonzague est de façon plus large une formation rock instrumentale qui fait la part belle aux césures rythmiques et autres embardées épiques (sic).: .

5 Rue de L’Industrie Saint-Affrique 12400 Aveyron Occitanie +33 5 65 99 38 42 cafe@assolieudit.fr

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English :

Come check out the De Conzague concert!

L’événement Concert Math Rock De Gonzague Saint-Affrique a été mis à jour le 2026-09-01 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)