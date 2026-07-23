CONCERT Maxwell Farrington and Le SuperHomard La Lune des Pirates Amiens
jeudi 10 décembre 2026 · Amiens
Informations pratiques
Amiens
CONCERT Maxwell Farrington and Le SuperHomard La Lune des Pirates
17 Quai Bélu Amiens Somme
Tarif : 11 – 11 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-10 20:00:00
fin : 2026-12-10
Date(s) :
2026-12-10
Maxwell Farrington and Le SuperHomard
JEU. 10 DÉCEMBRE 2026
20:00
Pop / Folk | FR / AUS
Maxwell Farrington & Le SuperHomard (Christophe Vaillant) sont des conteurs. À travers leurs textes, leurs orchestrations et leurs arrangements, leurs compositions sont des allégories, une invitation au voyage où pop rime avec luxuriance et onirisme.
Maxwell Farrington and Le SuperHomard
JEU. 10 DÉCEMBRE 2026
20:00
Pop / Folk | FR / AUS
Maxwell Farrington & Le SuperHomard (Christophe Vaillant) sont des conteurs. À travers leurs textes, leurs orchestrations et leurs arrangements, leurs compositions sont des allégories, une invitation au voyage où pop rime avec luxuriance et onirisme. .
17 Quai Bélu Amiens 80000 Somme Hauts-de-France +33 3 22 97 88 01 contact@lalune.net
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English :
Maxwell Farrington and Le SuperHomard
THU, DECEMBER 10, 2026
8:00 PM
Pop / Folk | FR / AUS
Maxwell Farrington & Le SuperHomard (Christophe Vaillant) are storytellers. Through their lyrics, orchestrations, and arrangements, their compositions are allegories—an invitation to a journey where pop blends with lushness and dreamlike imagery.
L’événement CONCERT Maxwell Farrington and Le SuperHomard La Lune des Pirates Amiens a été mis à jour le 2026-07-23 par OT D’AMIENS
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