Informations pratiques

Amiens

CONCERT Maxwell Farrington and Le SuperHomard La Lune des Pirates

17 Quai Bélu Amiens Somme

Tarif : 11 – 11 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-10 20:00:00

fin : 2026-12-10

Date(s) :

2026-12-10

Maxwell Farrington and Le SuperHomard

JEU. 10 DÉCEMBRE 2026

20:00

Pop / Folk | FR / AUS

Maxwell Farrington & Le SuperHomard (Christophe Vaillant) sont des conteurs. À travers leurs textes, leurs orchestrations et leurs arrangements, leurs compositions sont des allégories, une invitation au voyage où pop rime avec luxuriance et onirisme.

Maxwell Farrington and Le SuperHomard

JEU. 10 DÉCEMBRE 2026

20:00

Pop / Folk | FR / AUS

Maxwell Farrington & Le SuperHomard (Christophe Vaillant) sont des conteurs. À travers leurs textes, leurs orchestrations et leurs arrangements, leurs compositions sont des allégories, une invitation au voyage où pop rime avec luxuriance et onirisme. .

17 Quai Bélu Amiens 80000 Somme Hauts-de-France +33 3 22 97 88 01 contact@lalune.net

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English :

Maxwell Farrington and Le SuperHomard

THU, DECEMBER 10, 2026

8:00 PM

Pop / Folk | FR / AUS

Maxwell Farrington & Le SuperHomard (Christophe Vaillant) are storytellers. Through their lyrics, orchestrations, and arrangements, their compositions are allegories—an invitation to a journey where pop blends with lushness and dreamlike imagery.

L’événement CONCERT Maxwell Farrington and Le SuperHomard La Lune des Pirates Amiens a été mis à jour le 2026-07-23 par OT D’AMIENS