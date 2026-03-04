Concert Eglise de Saint-Voy Mazet-Saint-Voy
Concert
Eglise de Saint-Voy 114 Route de Saint-Voy Mazet-Saint-Voy Haute-Loire
Début : 2026-07-15 18:00:00
fin : 2026-07-15
2026-07-15
Duo Dâmes Music , Oriane Pons, voix, Nathalie Morazin, piano. Musiques anglaises et américaines mis en scène. Barber, Britten, Gershwin…
English :
Duo Dâmes Music , Oriane Pons, voice, Nathalie Morazin, piano. English and American music on stage. Barber, Britten, Gershwin…
