Concert Eglise de Saint-Voy Mazet-Saint-Voy
Concert Eglise de Saint-Voy Mazet-Saint-Voy mercredi 12 août 2026.
Concert
Eglise de Saint-Voy 114 Route de Saint-Voy Mazet-Saint-Voy Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12 20:30:00
fin : 2026-08-12
Date(s) :
2026-08-12
Les Aequinoxes. Rien ne sert de courir . Prenons le temps de rêver grâce à la collaboration de la musique, des vers et des costumes.
.
Eglise de Saint-Voy 114 Route de Saint-Voy Mazet-Saint-Voy 43520 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 71 56
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The Aequinoxes. Nothing’s worth running for. Let’s take the time to dream thanks to the collaboration of music, verse and costumes.
L’événement Concert Mazet-Saint-Voy a été mis à jour le 2026-03-04 par Office de Tourisme du Haut-Lignon