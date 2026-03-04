Concert

Eglise de Saint-Voy, Mazet-Saint-Voy, Haute-Loire

2026-08-12 20:30:00

fin : 2026-08-12

2026-08-12

Les Aequinoxes. Rien ne sert de courir . Prenons le temps de rêver grâce à la collaboration de la musique, des vers et des costumes.

+33 4 71 59 71 56

English :

The Aequinoxes. Nothing’s worth running for. Let’s take the time to dream thanks to the collaboration of music, verse and costumes.

