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Concert médiation : récital d’orgue de Gabriel de Laharpe Conservatoire à rayonnement régional de Paris – Ida Rubinstein PARIS

Concert médiation : récital d’orgue de Gabriel de Laharpe Conservatoire à rayonnement régional de Paris – Ida Rubinstein PARIS

Concert médiation : récital d’orgue de Gabriel de Laharpe Conservatoire à rayonnement régional de Paris – Ida Rubinstein PARIS jeudi 18 juin 2026.

Lieu : Conservatoire à rayonnement régional de Paris - Ida Rubinstein

Adresse : 14 rue de Madrid

Ville : 75008 PARIS

Département : Paris

Début : jeudi 18 juin 2026

Fin : jeudi 18 juin 2026

Tarif : <p>Entrée libre dans la limite des places disponibles</p>

Salle Olivier Alain

Programme autour d’une narration

Un jeune organiste parisien, revenu d’un tour d’Europe en 1705, doit rendre compte au clergé de sa paroisse (qui a financé son voyage) de ses impressions. Il s’agit pour lui de prouver qu’il a bien employé son temps et les deniers de l’Église.

Concert médiation de Gabriel de Laharpe, élève en parcours d’excellence en interprétation musicale
Le jeudi 18 juin 2026
de 19h00 à 20h30
gratuit

Entrée libre dans la limite des places disponibles

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-18T22:00:00+02:00
fin : 2026-06-18T23:30:00+02:00
Date(s) : 2026-06-18T19:00:00+02:00_2026-06-18T20:30:00+02:00

Conservatoire à rayonnement régional de Paris – Ida Rubinstein 14 rue de Madrid  75008 PARIS
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