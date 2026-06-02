Concert médiation : récital d’orgue de Gabriel de Laharpe Conservatoire à rayonnement régional de Paris – Ida Rubinstein PARIS
Concert médiation : récital d’orgue de Gabriel de Laharpe Conservatoire à rayonnement régional de Paris – Ida Rubinstein PARIS jeudi 18 juin 2026.
Salle Olivier Alain
Programme autour d’une narration
Un jeune organiste parisien, revenu d’un tour d’Europe en 1705, doit rendre compte au clergé de sa paroisse (qui a financé son voyage) de ses impressions. Il s’agit pour lui de prouver qu’il a bien employé son temps et les deniers de l’Église.
Concert médiation de Gabriel de Laharpe, élève en parcours d’excellence en interprétation musicale
Le jeudi 18 juin 2026
de 19h00 à 20h30
gratuit
Entrée libre dans la limite des places disponibles
Public jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-18T22:00:00+02:00
fin : 2026-06-18T23:30:00+02:00
Date(s) : 2026-06-18T19:00:00+02:00_2026-06-18T20:30:00+02:00
Conservatoire à rayonnement régional de Paris – Ida Rubinstein 14 rue de Madrid 75008 PARIS
https://www.facebook.com/crrdeparis https://www.facebook.com/crrdeparis
Afficher la carte du lieu Conservatoire à rayonnement régional de Paris – Ida Rubinstein et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Paris (Paris)
- Ateliers de l’art culinaire au Moyen Âge La Conciergerie Paris 2 juin 2026
- Sur les traces de Denise Bernot : au cœur des études birmanes BULAC Paris 2 juin 2026
- La tournée des échoppes ! La Conciergerie de Paris PARIS 2 juin 2026
- Le piano de Margot : Que le spectacle commence ! Médiathèque Marguerite Yourcenar Paris 3 juin 2026
- Les madrigaux italiens Eglise Saint Jean Paris 3 juin 2026