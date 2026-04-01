Concert Merienne Pêle Mêle Café Montmerle-sur-Saône

Montmerle-sur-Saône

Concert Merienne

Pêle Mêle Café 4 Rue de Mâcon Montmerle-sur-Saône Ain

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25 20:30:00

fin : 2026-04-25

Date(s) :

2026-04-25

c’est l’enfant intérieur qui chante derrière le masque de la poétesse. Inspirée par des artistes comme Camille, Leïla Martial ou Aurora, elle navigue entre pop expérimentale, jazz vocal et sonorités électroniques.

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Pêle Mêle Café 4 Rue de Mâcon Montmerle-sur-Saône 01090 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 74 69 41 90 pelemelecafe@pelemelecafe.fr

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English :

is the inner child singing behind the mask of the poetess. Inspired by artists such as Camille, Leïla Martial and Aurora, she navigates between experimental pop, vocal jazz and electronic sounds.

L’événement Concert Merienne Montmerle-sur-Saône a été mis à jour le 2026-04-16 par Office de Tourisme Val de Saône Centre