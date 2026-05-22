Concert Meryem Aboulouafa + Abdullah Miniawy + DJ Set Le Centre Pompidou-Metz Metz

Metz

Concert Meryem Aboulouafa + Abdullah Miniawy + DJ Set

Le Centre Pompidou-Metz 1 Parvis des Droits-de-l’Homme Metz Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-05-23 19:00:00

fin : 2026-05-23

Date(s) :

2026-05-23

En parallèle d’un DJ set dans le jardin du musée, le Centre Pompidou-Metz accueille, à l’occasion de la Nuit européenne des Musées et dans le cadre de Passages Transfestival, une soirée de concerts rassemblant deux voix magnifiques.Spécialiste des musiques des territoires ultramarins au-delà des océans et horizons connus, DJ Duchamp Duchamp colore les airs de rythmes anciens et nouveaux nous venant des pays bordant la Méditerranée, cette mer au milieu des terres, célébrée à l’occasion de Passage Transfestival.Meryem Aboulouafa (née en 1988) est une chanteuse, autrice-compositrice et narratrice originaire de Casablanca, au Maroc. Elle développe très tôt un univers artistique singulier, nourri par les mélodies traditionnelles marocaines, les grandes divas arabes, le rock anglo-saxon et la chanson française. Dans l’intimité de sa chambre, guitare à la main, elle écrit ses premiers poèmes et compose des chansons en anglais, en français et en arabe, posant les bases d’une œuvre profondément personnelle et sensible. Elle se fait remarquer dès 2017 sur les scènes de festivals majeurs tels que Jazzablanca et MadJazz. Son premier album, Meryem (2020), révèle une artiste à la voix habitée, mêlant écriture introspective et paysages sonores cinématographiques. Plusieurs titres rencontrent un large écho, notamment Breath of Roma, qui s’impose comme l’un de ses morceaux les plus emblématiques grâce à sa mélancolie élégante et son souffle méditerranéen.Abdullah Miniawy (né en 1994) est un écrivain, chanteur et compositeur égyptien originaire du Fayoum, basé à Paris. Au fil des années, il a collaboré avec de nombreux artistes issus des scènes jazz et expérimentales, parmi lesquels Erik Truffaz, Kamilya Jubran, Yom, Médéric Collignon ou Maurice Louca, et s’est produit dans de nombreux festivals et lieux internationaux, notamment à la Biennale de Venise Biennale Musica et au 72e Festival d’Avignon. Au Centre Pompidou-Metz, Abdullah Miniawy donne un concert entouré de deux trombonistes, Robinson Khoury et Jules Boittin. Ensemble, ils développent un projet musical intense et poétique où la voix, le souffle et l’improvisation dialoguent entre influences jazz et traditions musicales du Moyen-Orient. Une musique qui traverse les cœurs et rassemble l’auditoire au-delà des idéologies.Tout public

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Le Centre Pompidou-Metz 1 Parvis des Droits-de-l’Homme Metz 57000 Moselle Grand Est

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English :

Alongside a DJ set in the museum’s garden, the Centre Pompidou-Metz is hosting an evening of concerts featuring two magnificent voices, to coincide with the Nuit européenne des Musées and as part of Passages Transfestival.DJ Duchamp Duchamp, a specialist in music from overseas territories beyond known oceans and horizons, colors the tunes with old and new rhythms from the countries bordering the Mediterranean, the sea in the middle of the land, celebrated during Passage Transfestival.Meryem Aboulouafa (born 1988) is a singer, songwriter and narrator from Casablanca, Morocco. From an early age, she developed a singular artistic universe, nourished by traditional Moroccan melodies, the great Arab divas, Anglo-Saxon rock and French chanson. In the privacy of her bedroom, guitar in hand, she wrote her first poems and composed songs in English, French and Arabic, laying the foundations for a deeply personal and sensitive body of work. By 2017, she was making a name for herself on the stages of major festivals such as Jazzablanca and MadJazz. Her debut album, Meryem (2020), reveals an artist with an inhabited voice, blending introspective writing and cinematic soundscapes. Several tracks have met with widespread acclaim, notably Breath of Roma, which stands out as one of her most emblematic pieces thanks to its elegant melancholy and Mediterranean breath.Abdullah Miniawy (b. 1994) is an Egyptian writer, singer and composer from Fayoum, based in Paris. Over the years, he has collaborated with numerous artists from the jazz and experimental scenes, including Erik Truffaz, Kamilya Jubran, Yom, Médéric Collignon and Maurice Louca, and has performed at numerous international festivals and venues, including the Venice Biennale Biennale Musica and the 72nd Festival d’Avignon. At the Centre Pompidou-Metz, Abdullah Miniawy gives a concert with two trombonists, Robinson Khoury and Jules Boittin. Together, they develop an intense, poetic musical project in which voice, breath and improvisation dialogue between jazz influences and Middle Eastern musical traditions. A music that crosses hearts and unites audiences beyond ideologies.

L’événement Concert Meryem Aboulouafa + Abdullah Miniawy + DJ Set Metz a été mis à jour le 2026-05-20 par AGENCE INSPIRE METZ