Concert Meute Zénith du Grand Nancy Maxéville
jeudi 15 avril 2027 · Zénith du Grand Nancy · Maxéville
Informations pratiques
Maxéville
Concert Meute
Zénith du Grand Nancy Rue du Zénith Maxéville Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
49
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi Jeudi 2027-04-15 20:00:00
fin : 2027-04-15 22:00:00
Date(s) :
2027-04-15
La basse vrombit, les confettis scintillent, et les uniformes rouges flamboyants s’illuminent sous les stroboscopes. Tout public
49 .
Zénith du Grand Nancy Rue du Zénith Maxéville 54320 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 93 27 27
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English :
The bass thumps, confetti sparkles, and the flamboyant red uniforms glow under the strobe lights.%A0
L’événement Concert Meute Maxéville a été mis à jour le 2026-07-13 par DESTINATION NANCY
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