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AGENDA · Maxéville

Concert Meute Zénith du Grand Nancy Maxéville

jeudi 15 avril 2027 · Zénith du Grand Nancy · Maxéville

Informations pratiques

Début
jeudi 15 avril 2027
Fin
vendredi 16 avril 2027
Heure de début
20:00:00
Lieu
Zénith du Grand Nancy
Adresse
Rue du Zénith
Ville
54320 Maxéville
Département
Meurthe-et-Moselle
Tarif
49 Tarif de base plein tarif

Maxéville

Concert Meute

Zénith du Grand Nancy Rue du Zénith Maxéville Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR
49
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi Jeudi 2027-04-15 20:00:00
fin : 2027-04-15 22:00:00

Date(s) :
2027-04-15

La basse vrombit, les confettis scintillent, et les uniformes rouges flamboyants s’illuminent sous les stroboscopes. Tout public
49  .

Zénith du Grand Nancy Rue du Zénith Maxéville 54320 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 93 27 27 

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English :

The bass thumps, confetti sparkles, and the flamboyant red uniforms glow under the strobe lights.%A0

L’événement Concert Meute Maxéville a été mis à jour le 2026-07-13 par DESTINATION NANCY

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