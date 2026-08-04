Concert Mind The Gap chez Jimmy n Drinks Jimmy n Drinks Châteaurenard
mercredi 5 août 2026 · Jimmy n Drinks · Châteaurenard
Informations pratiques
Châteaurenard
Concert Mind The Gap chez Jimmy n Drinks
Mercredi 5 août 2026 de 21h à 23h. Jimmy n Drinks 21 Cours Carnot Châteaurenard Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-05 21:00:00
fin : 2026-08-05 23:00:00
Date(s) :
2026-08-05
Concert de Mind The Gap chez Jimmy n Drinks.
Venez assister au concert de Mind The Gap chez Jimmy n Drinks tout en buvant un verre, dégustant un plat…
Concert Rock. .
Jimmy n Drinks 21 Cours Carnot Châteaurenard 13160 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 15 01 48 contact@jimmyndrinks.fr
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English :
Mind The Gap concert at Jimmy n Drinks.
L’événement Concert Mind The Gap chez Jimmy n Drinks Châteaurenard a été mis à jour le 2026-07-20 par Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence
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