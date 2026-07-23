CONCERT Miossec La Lune des Pirates Amiens

Informations pratiques

Amiens

CONCERT Miossec La Lune des Pirates

17 Quai Bélu Amiens Somme

Tarif : 23 – 23 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-01-16 20:00:00

fin : 2027-01-16

Date(s) :

2027-01-16

Miossec + Championne

SAM. 16 JANVIER 2027

20:00

Chanson / Rock | FR

Tonnerre, tonnerre, tonnerre de Brest. Auteur-compositeur aussi lettré que provocateur, l’emblématique chanteur finistérien Miossec a repris la route début 2025 pour défendre son dernier album en date Simplifier. La tournée reçoit un très bel accueil. En compagnie de ses compatriotes de route, Stéphane Fromentin et Nicolas Méheust, ils renversent les tables, ils réinventent le répertoire. Plaisir d’offrir.

Championne Rock | FR

Un nom pareil ne saurait avoir un autre but que celui d’illuminer des textes profonds par une maîtrise impeccable des guitares cold wave et d’une atmosphère planante , LES INROCKUPTIBLES

Pour que l’inspiration explose, jaillisse, il faut parfois laisser cohabiter le pire et le meilleur. La musique de Championne a surgi d’un déclic, d’un besoin furieux d’exprimer les questionnements, les instants de bonheur et les idées noires, d’un seul trait. Son rock ne consent donc à aucune concession. Originaire de Rennes, Mathilde Lejas de son vrai nom a passé plusieurs années à arpenter la scène locale, jouant partout en France ainsi qu’à l’international. Dans cette frénésie, elle a côtoyé les instants de joie intense, mais également les peines et les frustrations.

Avec ce nouveau projet, elle s’approprie entièrement le contrôle de sa musique. Parce que les doutes emmagasinés, lorsqu’ils sont enfin domptés, peuvent être transformés en puissance artistique.

Miossec + Championne

SAM. 16 JANVIER 2027

20:00

Chanson / Rock | FR

Tonnerre, tonnerre, tonnerre de Brest. Auteur-compositeur aussi lettré que provocateur, l’emblématique chanteur finistérien Miossec a repris la route début 2025 pour défendre son dernier album en date Simplifier. La tournée reçoit un très bel accueil. En compagnie de ses compatriotes de route, Stéphane Fromentin et Nicolas Méheust, ils renversent les tables, ils réinventent le répertoire. Plaisir d’offrir.

Championne Rock | FR

Un nom pareil ne saurait avoir un autre but que celui d’illuminer des textes profonds par une maîtrise impeccable des guitares cold wave et d’une atmosphère planante , LES INROCKUPTIBLES

Pour que l’inspiration explose, jaillisse, il faut parfois laisser cohabiter le pire et le meilleur. La musique de Championne a surgi d’un déclic, d’un besoin furieux d’exprimer les questionnements, les instants de bonheur et les idées noires, d’un seul trait. Son rock ne consent donc à aucune concession. Originaire de Rennes, Mathilde Lejas de son vrai nom a passé plusieurs années à arpenter la scène locale, jouant partout en France ainsi qu’à l’international. Dans cette frénésie, elle a côtoyé les instants de joie intense, mais également les peines et les frustrations.

Avec ce nouveau projet, elle s’approprie entièrement le contrôle de sa musique. Parce que les doutes emmagasinés, lorsqu’ils sont enfin domptés, peuvent être transformés en puissance artistique. .

17 Quai Bélu Amiens 80000 Somme Hauts-de-France +33 3 22 97 88 01 contact@lalune.net

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Miossec + Championne

SAT, JANUARY 16, 2027

8:00 PM

Chanson / Rock | FR

Thunder, thunder, thunder of Brest. A songwriter as literate as he is provocative, the iconic singer from Finistère, Miossec, hit the road again in early 2025 to promote his latest album, *Simplifier*. The tour has been very well received. Accompanied by his touring companions, Stéphane Fromentin and Nicolas Méheust, they’re turning the tables and reinventing the repertoire. A joy to share.

Championne Rock | FR

“A name like that can have no other purpose than to illuminate profound lyrics with an impeccable mastery of cold wave guitars and a dreamy atmosphere,” LES INROCKUPTIBLES

For inspiration to explode and gush forth, sometimes you have to let the worst and the best coexist. Championne’s music emerged from a sudden spark, a furious need to express doubts, moments of happiness, and dark thoughts all at once. Her rock, therefore, makes no concessions. Originally from Rennes, Mathilde Lejas—her real name—spent several years touring the local scene, playing throughout France and internationally. During this time, she experienced moments of intense joy, but also pain and frustration.

With this new project, she has taken full control of her music. Because the doubts she has accumulated, once they are finally overcome, can be transformed into artistic power.

L’événement CONCERT Miossec La Lune des Pirates Amiens a été mis à jour le 2026-07-23 par OT D’AMIENS