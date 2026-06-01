Concert Mlle Orchestra Cour de la Maison des Arts Bressuire samedi 20 juin 2026.

Bressuire

Concert Mlle Orchestra

Cour de la Maison des Arts Boulevard Jacques Nerisson Bressuire Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 20:00:00

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

Sept voisines déterminées, sous l’impulsion de Mme Liénard, leur cheffe de file, sortent de leur placard des valses et des tangos, des rocks, des funks ou encore des discos afin de poursuivre sans relâche leur objectif devenir de vraies

femmes d’extérieur.

Pour ce concert haut en couleurs, les sept artistes seront accompagnées de musiciens du Conservatoire l’Orchestre A Tout Vent dirigé par Valérie Poupard et l’ensemble de saxophones mené par Etienne Guignier. .

Cour de la Maison des Arts Boulevard Jacques Nerisson Bressuire 79300 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 65 34 63 conservatoire@agglo2b.fr

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English : Concert Mlle Orchestra

L’événement Concert Mlle Orchestra Bressuire a été mis à jour le 2026-06-10 par OT Bocage Bressuirais