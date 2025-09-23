Spectacle Anne Roumanoff Espace Bocapole Bressuire

Spectacle Anne Roumanoff

Espace Bocapole Bocapole Bressuire Deux-Sèvres

Tarif : 38 – 38 – 43 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

L’expérience de la vie racontée par une femme expérimentée mais toujours surprise et amusée par les transformations de la société des caisses automatiques des supermarchés aux livres de développement personnel en passant par l’instabilité des relations amoureuses ou les transformations du langage, Anne Roumanoff, observe ses contemporains avec jubilation. Elle ne les juge pas, elle essaye de les comprendre.

Réservation dans les lieux de vente habituels. .

Espace Bocapole Bocapole Bressuire 79300 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine bocapole@bocapole.fr

English : Spectacle Anne Roumanoff

German : Spectacle Anne Roumanoff

Italiano :

Espanol : Spectacle Anne Roumanoff

L’événement Spectacle Anne Roumanoff Bressuire a été mis à jour le 2025-09-19 par OT Bocage Bressuirais