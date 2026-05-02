Festival Théââââtre (entre) ouvert Racines Carrées Maison des arts Bressuire
Festival Théââââtre (entre) ouvert Racines Carrées Maison des arts Bressuire jeudi 18 juin 2026.
Bressuire
Festival Théââââtre (entre) ouvert Racines Carrées
Maison des arts 1 Boulevard Jacques Nerisson Bressuire Deux-Sèvres
Tarif : 9 – 9 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-18 20:30:00
fin : 2026-06-28
Date(s) :
2026-06-18 2026-06-21 2026-06-22 2026-06-26 2026-06-28
Comme chaque année, les Ateliers Amateurs du Théâtre du Bocage vous proposent une fenêtre ouverte (ou presque) sur les travaux réalisés lors de la saison.
Le Festival Théââââtre (entre) ouvert se déroule sur un peu plus d’un mois. C’est l’occasion pour chaque troupe, enfants et adultes de vous proposer plusieurs représentations de la pièce travaillée tout au long de l’année.
Festival Théââââtre (entre) ouvert Racines Carrées
Adultes Mercredistes.
On se soucie du bien-être animal mais qu’en est-il du vivant notamment chez nos plantes d’appartement ? Quelle est l’incidence du comportement humain sur le monde végétal ? Prêtons l’oreille ; ce sont les plantes elles-mêmes qui manifestent ! Partageons leur révolte, métaphore de notre dérive écologique. .
Maison des arts 1 Boulevard Jacques Nerisson Bressuire 79300 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 16 72 08 67 infos@theatre-du-bocage.com
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L’événement Festival Théââââtre (entre) ouvert Racines Carrées Bressuire a été mis à jour le 2026-05-02 par OT Bocage Bressuirais
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