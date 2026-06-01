Clazay en fête Salles des fêtes Bressuire
Clazay en fête Salles des fêtes Bressuire samedi 20 juin 2026.
Bressuire
Clazay en fête
Salles des fêtes CLAZAY Bressuire Deux-Sèvres
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 14:00:00
fin : 2026-06-20
Date(s) :
2026-06-20
Clazay en fête:
14h concours de pétanque
15h Koh-Lanta
19h30 apéro animé
20h repas
21h30 animation musicale
Réservation au 06.41.15.19.77. .
Salles des fêtes CLAZAY Bressuire 79300 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 41 15 19 77
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Clazay en fête
L’événement Clazay en fête Bressuire a été mis à jour le 2026-06-03 par OT Bocage Bressuirais
À voir aussi à Bressuire (Deux-Sèvres)
- Les CuicuiteDays NOIRLIEU Bressuire 12 juin 2026
- Cinéma Le Cercle Rouge « The thing » Le Fauteuil Rouge Bressuire 12 juin 2026
- Spectacle Thomas Angelvy Espace Bocapole Bressuire 12 juin 2026
- Highland Games Bressuire 13 juin 2026
- Le 6 ème grand tour du Bocage Bressuirais Bressuire 13 juin 2026