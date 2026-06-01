Clazay en fête Salles des fêtes Bressuire samedi 20 juin 2026.

Bressuire

Clazay en fête

Salles des fêtes CLAZAY Bressuire Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 14:00:00

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

Clazay en fête:

14h concours de pétanque

15h Koh-Lanta

19h30 apéro animé

20h repas

21h30 animation musicale

Réservation au 06.41.15.19.77. .

Salles des fêtes CLAZAY Bressuire 79300 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 41 15 19 77

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Clazay en fête

L’événement Clazay en fête Bressuire a été mis à jour le 2026-06-03 par OT Bocage Bressuirais