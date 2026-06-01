Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Clazay en fête Salles des fêtes Bressuire

Clazay en fête Salles des fêtes Bressuire

Clazay en fête Salles des fêtes Bressuire samedi 20 juin 2026.

Lieu : Salles des fêtes

Adresse : CLAZAY

Ville : 79300 Bressuire

Département : Deux-Sèvres

Début : samedi 20 juin 2026

Fin : samedi 20 juin 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif :

Bressuire

Clazay en fête

Salles des fêtes CLAZAY Bressuire Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 14:00:00
fin : 2026-06-20

Date(s) :
2026-06-20

Clazay en fête:
14h concours de pétanque
15h Koh-Lanta
19h30 apéro animé
20h repas
21h30 animation musicale
Réservation au 06.41.15.19.77.   .

Salles des fêtes CLAZAY Bressuire 79300 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 41 15 19 77 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Clazay en fête

L’événement Clazay en fête Bressuire a été mis à jour le 2026-06-03 par OT Bocage Bressuirais

À voir aussi à Bressuire (Deux-Sèvres)