Portes ouvertes au golf de Bressuire lieu-dit Le Grand Puchaud Bressuire
Portes ouvertes au golf de Bressuire lieu-dit Le Grand Puchaud Bressuire samedi 20 juin 2026.
Bressuire
Portes ouvertes au golf de Bressuire
lieu-dit Le Grand Puchaud Golf de Bressuire Bressuire Deux-Sèvres
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 14:00:00
fin : 2026-06-20 16:00:00
Date(s) :
2026-06-20
Le Golf de Bressuire ouvre les portes de son École de Golf le samedi 20 juin.
C’est l’occasion idéale pour les enfants et adolescents de découvrir le golf dans une ambiance conviviale et ludique.
Les jeunes peuvent venir accompagnés de leurs copains et copines pour partager cette découverte ensemble.
Des séances d’essai gratuites seront également proposées début septembre avant la reprise de l’École de Golf.
Renseignements 05.49.80.69.18. .
lieu-dit Le Grand Puchaud Golf de Bressuire Bressuire 79300 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 80 69 18 golf@ville-bressuire.fr
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English : Portes ouvertes au golf de Bressuire
L’événement Portes ouvertes au golf de Bressuire Bressuire a été mis à jour le 2026-06-09 par OT Bocage Bressuirais
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