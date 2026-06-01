Florac Trois Rivières

CONCERT MOJO HECTOR

11 Rue Théophile Roussel Florac Trois Rivières Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-30 20:00:00

fin : 2026-06-30

Date(s) :

2026-06-30

Concert du groupe de Blues Mojo Hector le mardi 30 Juin à 20h la Pompe.

Concert de Mojo Hector le mardi 30 Juin à 20h la Pompe.

Blues hors norme, étonnant et généreux . Venez découvrir Mojo Hector, 4 mecs bien de chez nous qui sauront vous faire danser ! .

11 Rue Théophile Roussel Florac Trois Rivières 48400 Lozère Occitanie lisa@atelier-lapompe.com

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English :

Concert by the blues band Mojo Hector on Tuesday, June 30, at 8:00 p.m. at La Pompe.

L’événement CONCERT MOJO HECTOR Florac Trois Rivières a été mis à jour le 2026-06-25 par 48-Agence d’Attractivité Touristique Gorges Causses Cévennes