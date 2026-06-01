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CONCERT MOJO HECTOR Florac Trois Rivières

CONCERT MOJO HECTOR Florac Trois Rivières

CONCERT MOJO HECTOR Florac Trois Rivières mardi 30 juin 2026.

Adresse
11 Rue Théophile Roussel
Ville
48400 Florac Trois Rivières
Département
Lozère
Début
mardi 30 juin 2026
Fin
mardi 30 juin 2026
Heure de début
20:00:00
Tarif
Gratuit Adulte

Florac Trois Rivières

CONCERT MOJO HECTOR

11 Rue Théophile Roussel Florac Trois Rivières Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit
Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-30 20:00:00
fin : 2026-06-30

Date(s) :
2026-06-30

Concert du groupe de Blues Mojo Hector le mardi 30 Juin à 20h la Pompe.
Concert de Mojo Hector le mardi 30 Juin à 20h la Pompe.
Blues hors norme, étonnant et généreux . Venez découvrir Mojo Hector, 4 mecs bien de chez nous qui sauront vous faire danser !   .

11 Rue Théophile Roussel Florac Trois Rivières 48400 Lozère Occitanie   lisa@atelier-lapompe.com

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English :

Concert by the blues band Mojo Hector on Tuesday, June 30, at 8:00 p.m. at La Pompe.

L’événement CONCERT MOJO HECTOR Florac Trois Rivières a été mis à jour le 2026-06-25 par 48-Agence d’Attractivité Touristique Gorges Causses Cévennes

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