CONCERT MOJO HECTOR Florac Trois Rivières
CONCERT MOJO HECTOR Florac Trois Rivières mardi 30 juin 2026.
Florac Trois Rivières
CONCERT MOJO HECTOR
11 Rue Théophile Roussel Florac Trois Rivières Lozère
Tarif : – – EUR
Gratuit
Adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-30 20:00:00
fin : 2026-06-30
Date(s) :
2026-06-30
Concert du groupe de Blues Mojo Hector le mardi 30 Juin à 20h la Pompe.
Concert de Mojo Hector le mardi 30 Juin à 20h la Pompe.
Blues hors norme, étonnant et généreux . Venez découvrir Mojo Hector, 4 mecs bien de chez nous qui sauront vous faire danser ! .
11 Rue Théophile Roussel Florac Trois Rivières 48400 Lozère Occitanie lisa@atelier-lapompe.com
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English :
Concert by the blues band Mojo Hector on Tuesday, June 30, at 8:00 p.m. at La Pompe.
L’événement CONCERT MOJO HECTOR Florac Trois Rivières a été mis à jour le 2026-06-25 par 48-Agence d’Attractivité Touristique Gorges Causses Cévennes
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