Le Malzieu-Ville

CONCERT MOMENT D’ÉVASION

Rue de l’Église Le Malzieu-Ville Lozère

Tarif : – – EUR

Demi-journée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 20:30:00

fin : 2026-06-27

Date(s) :

2026-06-27

Concert Moment d’évasion de la chorale Choeur Diapason & Duo Calderone.

Samedi 27 juin à 20h30 à l’église Saint-Hippolyte.

Au programme Tchaikovski, Rutter, Stopford, Queen, Arneser.

Concert Moment d’évasion de la chorale Choeur Diapason & Duo Calderone.

Samedi 27 juin à 20h30 à l’église Saint-Hippolyte.

Au programme Tchaikovski, Rutter, Stopford, Queen, Arneser. .

Rue de l’Église Le Malzieu-Ville 48140 Lozère Occitanie +33 4 66 31 82 73

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English :

Moment d’évasion concert by Choeur Diapason choir & Duo Calderone.

Saturday June 27 at 8:30 pm at Saint-Hippolyte church.

Program: Tchaikovsky, Rutter, Stopford, Queen, Arneser.

L’événement CONCERT MOMENT D’ÉVASION Le Malzieu-Ville a été mis à jour le 2026-06-12 par Conseil Départemental