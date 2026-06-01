CONCERT MOMENT D’ÉVASION Le Malzieu-Ville
CONCERT MOMENT D’ÉVASION Le Malzieu-Ville samedi 27 juin 2026.
Le Malzieu-Ville
CONCERT MOMENT D’ÉVASION
Rue de l’Église Le Malzieu-Ville Lozère
Tarif : – – EUR
Demi-journée
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 20:30:00
fin : 2026-06-27
Date(s) :
2026-06-27
Concert Moment d’évasion de la chorale Choeur Diapason & Duo Calderone.
Samedi 27 juin à 20h30 à l’église Saint-Hippolyte.
Au programme Tchaikovski, Rutter, Stopford, Queen, Arneser.
Concert Moment d’évasion de la chorale Choeur Diapason & Duo Calderone.
Samedi 27 juin à 20h30 à l’église Saint-Hippolyte.
Au programme Tchaikovski, Rutter, Stopford, Queen, Arneser. .
Rue de l’Église Le Malzieu-Ville 48140 Lozère Occitanie +33 4 66 31 82 73
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English :
Moment d’évasion concert by Choeur Diapason choir & Duo Calderone.
Saturday June 27 at 8:30 pm at Saint-Hippolyte church.
Program: Tchaikovsky, Rutter, Stopford, Queen, Arneser.
L’événement CONCERT MOMENT D’ÉVASION Le Malzieu-Ville a été mis à jour le 2026-06-12 par Conseil Départemental
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