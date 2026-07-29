Concert Monsieur Poisson Bar Isobar Saint-Pierre-Quiberon

Informations pratiques

Saint-Pierre-Quiberon

Concert Monsieur Poisson

Bar Isobar 18 rue des Voiliers Saint-Pierre-Quiberon Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-09 19:00:00

fin : 2026-08-09

Date(s) :

2026-08-09

Monsieur Poisson en concert .

Un petit passage aquatiquo jazzique , de ce groupe belle ilois … des compositions à découvrir en live ! du rythme, de la planance, du groove , des solos … du jaaaazzzzz quoi, mais pas que..

be curious, be poisson ! .

Bar Isobar 18 rue des Voiliers Saint-Pierre-Quiberon 56510 Morbihan Bretagne

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Concert Monsieur Poisson Saint-Pierre-Quiberon a été mis à jour le 2026-07-24 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon