Concert Monsieur Poisson Bar Isobar Saint-Pierre-Quiberon
dimanche 9 août 2026 · Bar Isobar · Saint-Pierre-Quiberon
Informations pratiques
Saint-Pierre-Quiberon
Concert Monsieur Poisson
Bar Isobar 18 rue des Voiliers Saint-Pierre-Quiberon Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-09 19:00:00
fin : 2026-08-09
Date(s) :
2026-08-09
Monsieur Poisson en concert .
Un petit passage aquatiquo jazzique , de ce groupe belle ilois … des compositions à découvrir en live ! du rythme, de la planance, du groove , des solos … du jaaaazzzzz quoi, mais pas que..
be curious, be poisson ! .
Bar Isobar 18 rue des Voiliers Saint-Pierre-Quiberon 56510 Morbihan Bretagne
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English :
L’événement Concert Monsieur Poisson Saint-Pierre-Quiberon a été mis à jour le 2026-07-24 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon
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