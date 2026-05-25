[CONCERT] Mosaic Bridge : Between Sound and Sight | Inner Landscapes Fondation des États-Unis Paris

Ce concert cherche à explorer de nouvelles façons d’écouter, en parcourant les chefs-d’œuvre du répertoire français de César Franck, Gabriel Fauré et Olivier Messiaen, jusqu’aux œuvres évocatrices et rarement interprétées de compositrices américaines ou influencées par la musique américaine, telles que Amy Beach et Rebecca Clarke. Dans un programme centré sur la perception individuelle, chaque composition est associée à une peinture inédite, créée spécialement pour cet événement par trois artistes visuels, anciens et actuels résidents du programme de résidence artistique du 5ᵉ étage de la Fondation des États-Unis.

Le dévoilement de ces peintures pendant la performance constituera une représentation visuelle de la manière dont chaque artiste répond à la musique. Natalie sera accompagnée de musiciens anciens et actuels boursiers Harriet Hale Woolley et Fulbright Harriet Hale Woolley, pour une soirée mêlant musique solo et musique de chambre. En mettant en dialogue les subtilités du programme musical avec les œuvres visuelles créées en réponse à celui-ci, ce concert invite le public à explorer sa relation au son et à l’image, entre préconception et perception.

Un concert immersif sur le thème de la Synesthésie en clôture du festival Inner Landscapes.

Le jeudi 25 juin 2026

de 19h00 à 21h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-25T22:00:00+02:00

fin : 2026-06-26T00:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-25T19:00:00+02:00_2026-06-25T21:00:00+02:00

Fondation des États-Unis 15 boulevard Jourdan 75014 Paris

https://www.fondationdesetatsunis.org/evenements/mosaic-bridge-between-sound-and-sight/ +33153806789 contact@fondationdesetatsunis.org



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