Concert Moufle du temps à Vendôme, Loup perché, Vendôme
Concert Moufle du temps à Vendôme, Loup perché, Vendôme vendredi 22 mai 2026.
Concert Moufle du temps à Vendôme Vendredi 22 mai, 00h00 Loup perché Loir-et-Cher
1,00 €
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-22T00:00:00+02:00 – 2026-05-22T23:59:00+02:00
Fin : 2026-05-22T00:00:00+02:00 – 2026-05-22T23:59:00+02:00
Trio slam jazz envoûtant Concert Moufle du temps à Vendôme. Un trio énergique qui valse poétiquement avec le slam et le jazz-rock.
Loup perché 55 Faubourg Chartrain, 41100 Vendôme Vendôme 41100 Vendôme-Quartiers Centre Loir-et-Cher Centre-Val de Loire [{« type »: « phone », « value »: « 07 49 94 45 83 »}]
Trio slam jazz envoûtant Concert Moufle du temps à Vendôme. Un trio énergique qui valse poétiquement avec le slam et le jazz-rock. Concert
À voir aussi à Vendome (Loir-et-Cher)
- Heure du conte à Vendôme, MédiathèqueParc Ronsard, Vendôme 6 mai 2026
- Préparez un CAP Maroquinerie en apprentissage !, Vendôme – Agence VENDOME, Vendôme 6 mai 2026
- VOS ALLOCATIONS : conseils, actualisation, paiement, on vous dit tout !, Vendôme – Agence VENDOME, Vendôme 6 mai 2026
- Exposition Bernard Thimonnier à Vendôme Vendôme 7 mai 2026
- Exposition « Bernard Thimonnier » à Vendôme, Chapelle Saint-Jacques, Vendôme 7 mai 2026