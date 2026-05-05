Concert Moufle du temps à Vendôme, Loup perché, Vendôme

Concert Moufle du temps à Vendôme Vendredi 22 mai, 00h00 Loup perché Loir-et-Cher

1,00 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-22T00:00:00+02:00 – 2026-05-22T23:59:00+02:00

Fin : 2026-05-22T00:00:00+02:00 – 2026-05-22T23:59:00+02:00

Trio slam jazz envoûtant Concert Moufle du temps à Vendôme. Un trio énergique qui valse poétiquement avec le slam et le jazz-rock.

Loup perché 55 Faubourg Chartrain, 41100 Vendôme Vendôme 41100 Vendôme-Quartiers Centre Loir-et-Cher Centre-Val de Loire [{« type »: « phone », « value »: « 07 49 94 45 83 »}]

Trio slam jazz envoûtant Concert Moufle du temps à Vendôme. Un trio énergique qui valse poétiquement avec le slam et le jazz-rock. Concert