CONCERT MR SAX Pont de Montvert Sud Mont Lozère
CONCERT MR SAX Pont de Montvert Sud Mont Lozère mercredi 12 août 2026.
Pont de Montvert Sud Mont Lozère
CONCERT MR SAX
Le bistrot des cévennes Pont de Montvert Sud Mont Lozère Lozère
Tarif : – – EUR
Gratuit
Adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12 21:00:00
fin : 2026-08-12
Date(s) :
2026-08-12
Le Bistrot des Cévennes vous invite pour une soirée concert avec le saxophoniste performer Mr SAX !!! Venez nombreux !!!
Le Bistrot des Cévennes vous invite pour une soirée concert avec le saxophoniste performer Mr SAX !!! Venez nombreux !!! .
Le bistrot des cévennes Pont de Montvert Sud Mont Lozère 48220 Lozère Occitanie +33 4 66 45 81 94
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English :
The Bistrot des Cévennes invites you to an evening concert with saxophonist performer Mr SAX!!!! Come one, come all!
L’événement CONCERT MR SAX Pont de Montvert Sud Mont Lozère a été mis à jour le 2026-06-03 par 48-OT des Cévennes au mont Lozère
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