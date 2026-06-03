Pont de Montvert Sud Mont Lozère

CONCERT MR SAX

Le bistrot des cévennes Pont de Montvert Sud Mont Lozère Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-12 21:00:00

fin : 2026-08-12

Date(s) :

2026-08-12

Le Bistrot des Cévennes vous invite pour une soirée concert avec le saxophoniste performer Mr SAX !!! Venez nombreux !!!

Le Bistrot des Cévennes vous invite pour une soirée concert avec le saxophoniste performer Mr SAX !!! Venez nombreux !!! .

Le bistrot des cévennes Pont de Montvert Sud Mont Lozère 48220 Lozère Occitanie +33 4 66 45 81 94

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English :

The Bistrot des Cévennes invites you to an evening concert with saxophonist performer Mr SAX!!!! Come one, come all!

L’événement CONCERT MR SAX Pont de Montvert Sud Mont Lozère a été mis à jour le 2026-06-03 par 48-OT des Cévennes au mont Lozère