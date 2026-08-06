Concert multimédia Architectes Saint-Louis
vendredi 18 septembre 2026 · Saint-Louis
Informations pratiques
Saint-Louis
Concert multimédia Architectes
Avenue de la Marne Saint-Louis Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-09-18 19:00:00
fin : 2026-09-18
Date(s) :
2026-09-18
Architectes est un concert multimédia tout public. Il participera à la connaissance ou à la redécouverte d’architectes essentiels du passé ou du présent.
Ce projet entend donner des chants aux grands architectes de ce monde. 4 femmes et 8 hommes seront mis à l’honneur. Ces chants seront soutenus par des dessins, des photographies, des plans de leur réalisations, des projections de leurs visages, et des diffusions audio de certaines de leurs phrases marquantes, parcimonieusement réparties durant le spectacle.
Avec Jérôme Fohrer (composition et contrebasse), Francesco Rees (batterie) et Erwin Siffer (piano)
Conception graphique des projections Adrien Berthet
Concert gratuit sur inscription par téléphone ou par mail 0 .
Avenue de la Marne Saint-Louis 68300 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 67 72 42 conservatoire@ville-saint-louis.fr
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English :
L’événement Concert multimédia Architectes Saint-Louis a été mis à jour le 2026-08-06 par Office de tourisme du pays de Saint Louis Huningue
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