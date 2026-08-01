Informations pratiques

Chartres

Concert Mumbles a cappella choir

16 Cloître Notre Dame Chartres Eure-et-Loir

Tarif : 0 – 0 – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2026-08-25 17:00:00

fin : 2026-08-25

Date(s) :

2026-08-25

Un chœur d’adultes venant du Royaume-Uni interprétera un programme sacré a cappella. Profitez d’un moment de musique classique gratuit à la cathédrale de Chartres qui inclura entre autres des morceaux comme Ave Maris Stella de Grieg et Beati Quorum Via de Stanford.

Mumbles A Cappella est une chorale basée à St. Peter’s Newton, à Swansea au pays de Galles. Forte de 40 membres de tous âges, elle se spécialise dans la musique vocale sacrée a cappella. Son répertoire puise dans différentes époques et régions du monde, et l’ensemble se produit à travers tout le pays de Galles. Fondée par le chef de chœur Phil Orrin, la chorale a connu une année particulièrement intense, marquée par de nombreux concerts et engagements ; elle a notamment interprété le *Miserere* d’Allegri et le *Requiem* de Mozart, en plus de ses récitals a cappella habituels. 0 .

16 Cloître Notre Dame Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire

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English :

An adult choir from the United Kingdom will perform a sacred a cappella program. Enjoy a free classical music concert at Chartres Cathedral, featuring pieces such as Grieg’s “Ave Maris Stella” and Stanford’s “Beati Quorum Via,” among others.

L’événement Concert Mumbles a cappella choir Chartres a été mis à jour le 2026-08-12 par OT CHARTRES