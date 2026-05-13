Concert, Musée Fayet, Béziers

Concert Samedi 23 mai, 18h30 Musée Fayet Hérault

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T18:30:00+02:00 – 2026-05-23T20:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T18:30:00+02:00 – 2026-05-23T20:00:00+02:00

CONCERT

Morena la Griotte

Morena la Griotte chante la mer et les filles des ports. Elle jongle avec les mots, les langues et accompagne sa parole avec des coquillages, un accordéon ou un pandeiro. Son répertoire s’est construit autour de la « chanson de rue » et s’est enrichi de rythmes brésiliens et cari-béens. La guinguette se chante en créole, le calypso en français et la harangue est occitane. Quand elle est en compagnie, ce sont des complices bienveillants qui viennent ajouter leur inventivité musicale (accordéon, petite guitare, saxophone soprano…) à son univers décom-plexé.

Marie-Pierre Loncan : chant, accordéon, pandeiro – Josef Hirsch : accordéon – Fabrice Via-latte : saxophone soprano – Julien Capus : régie son

Musée Fayet 9 Rue du Capus, 34500 Béziers, France Béziers 34500 Hérault Occitanie +33467368292 https://www.ville-beziers.fr/culture/musee-fayet https://www.facebook.com/Les-Muses-ziers-108273127997374 Construit au XVIIe siècle et agrandi au XIXe siècle, l’Hôtel Fayet est l’un des joyaux architecturaux de Béziers. Attaché à la famille de Gustave Fayet, riche entrepreneur, collectionneur et artiste, l’hôtel fut d’abord une élégante maison bourgeoise, dotée d’un grand atelier d’artiste, avant d’être acquise par la ville en 1966 et transformée en musée en 1990. Il abrite une partie des remarquables collections beaux-arts de la Ville dont le fonds d’atelier du sculpteur Jean-Antoine Injalbert (1845-1933), l’un des artistes les plus sollicités de son temps. Les collections de peinture européenne comprennent de nombreux chefs-d’œuvre de Martin Schaffner et François Bunel le Jeune pour la Renaissance, du Dominiquin, Sébastien Bourdon, N.-Guy Brenet pour les XVIIe et XVIIIe siècles, d’Alexandre Cabanel, Eugène Delacroix, Théodore Géricault, pour le XIXe siècle, Raoul Dufy et Léopold Survage pour le XXe siècle. Le Musée possède un riche cabinet d’arts graphiques. Parkings à proximité : Parking de la Madeleine, Parking Jean Jaurès.

CONCERT

© Marie – Pierre Loncan