Informations pratiques

Millau

Concert musique classique Mozart l’enchanteur

rue pasteur Millau Aveyron

Tarif : 5 – 5 – 15 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2027-04-24

fin : 2027-04-24

Date(s) :

2027-04-24

par l’Orchestre National Montpellier Occitanie

Dans la famille petits mélomanes , demandez Mozart l’enchanteur ! À la flûte traversière et au violon, deux interprètes de l’Orchestre national Montpellier Occitanie content la vie de Wolfgang Amadeus Mozart, enfant prodige de la musique, génial compositeur de La Petite Musique de nuit, de la Marche turque, de l’opéra La Flûte enchantée, dont les airs n’ont pas fini de trotter dans nos têtes. Venez partager un moment joyeux, vif et pétillant comme une symphonie mozartienne.

Violon Marjolaine Charles Flûte Maëlys Imbaud

Durée 30 minutes

A partir de 2 ans

Jauge limitée à 90 personnes

Dans le cadre de La Cabane

Avec cette première édition de La Cabane Temps fort familial, notre objectif est d’ouvrir les portes du Théâtre aux familles, accueillies dans leurs singularités et diversités. De la petite enfance à l’adolescence, la Maison du Peuple propose une programmation adaptée, des moments de partage artistique pour sortir du quotidien et rêver ensemble. Alors parents, beaux-parents, grands-parents ou simple adepte de la féérie des spectacles jeune public, nous vous attendons nombreuses et nombreux dans notre Cabane éphémère.

Autour du spectacle

Samedi 24 avril Nombreuses animations et des ateliers gratuits. .

rue pasteur Millau 12100 Aveyron Occitanie +33 5 65 59 47 61

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English :

by the Montpellier Occitanie National Orchestra

L’événement Concert musique classique Mozart l’enchanteur Millau a été mis à jour le 2026-07-24 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)