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Concert Musique de chambre au Conservatoire du Pays de Montbéliard Auditorium du Conservatoire Montbéliard

Concert Musique de chambre au Conservatoire du Pays de Montbéliard Auditorium du Conservatoire Montbéliard vendredi 26 juin 2026.

Lieu : Auditorium du Conservatoire

Adresse : 48 avenue du Président Wilson

Ville : 25200 Montbéliard

Département : Doubs

Début : vendredi 26 juin 2026

Fin : vendredi 26 juin 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif : Gratuit Gratuit

Montbéliard

Concert Musique de chambre au Conservatoire du Pays de Montbéliard

Auditorium du Conservatoire 48 avenue du Président Wilson Montbéliard Doubs

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-26 19:00:00
fin : 2026-06-26

Date(s) :
2026-06-26

Marathon de musique de chambre par le Conservatoire du Pays de Montbéliard

Pour sa deuxième édition, le Marathon de musique de chambre réunit une dizaine de groupes de musiciens sur la scène de l’auditorium.

Les élèves de 3e cycle des classes de musique de chambre du Conservatoire proposent un programme riche et varié, du duo au quintette, mêlant instruments à cordes, à vent, percussions, voix, piano et clavecin.

Ils interpréteront des œuvres de grands compositeurs tels que C. Saint-Saëns, F. Schubert, L.v. Beethoven, J. Sibelius, A. Piazzolla ou encore J.B. de Boismortier.

Un concert porté par les élèves du Conservatoire, sous la direction de Svetlana Samsonova Corradi, Keiko Murakami, Sébastien Robert et Nicolas Aubin.

Entrée gratuite réservation en ligne obligatoire.   .

Auditorium du Conservatoire 48 avenue du Président Wilson Montbéliard 25200 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 94 77 80  evenement.conservatoire@agglo-montbeliard.fr

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English : Concert Musique de chambre au Conservatoire du Pays de Montbéliard

L’événement Concert Musique de chambre au Conservatoire du Pays de Montbéliard Montbéliard a été mis à jour le 2026-06-09 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE MONTBELIARD

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