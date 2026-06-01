Concert Musique de chambre au Conservatoire du Pays de Montbéliard Auditorium du Conservatoire Montbéliard vendredi 26 juin 2026.

Montbéliard

Concert Musique de chambre au Conservatoire du Pays de Montbéliard

Auditorium du Conservatoire 48 avenue du Président Wilson Montbéliard Doubs

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-26 19:00:00

fin : 2026-06-26

Date(s) :

2026-06-26

Marathon de musique de chambre par le Conservatoire du Pays de Montbéliard

Pour sa deuxième édition, le Marathon de musique de chambre réunit une dizaine de groupes de musiciens sur la scène de l’auditorium.

Les élèves de 3e cycle des classes de musique de chambre du Conservatoire proposent un programme riche et varié, du duo au quintette, mêlant instruments à cordes, à vent, percussions, voix, piano et clavecin.

Ils interpréteront des œuvres de grands compositeurs tels que C. Saint-Saëns, F. Schubert, L.v. Beethoven, J. Sibelius, A. Piazzolla ou encore J.B. de Boismortier.

Un concert porté par les élèves du Conservatoire, sous la direction de Svetlana Samsonova Corradi, Keiko Murakami, Sébastien Robert et Nicolas Aubin.

Entrée gratuite réservation en ligne obligatoire. .

Auditorium du Conservatoire 48 avenue du Président Wilson Montbéliard 25200 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 94 77 80 evenement.conservatoire@agglo-montbeliard.fr

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English : Concert Musique de chambre au Conservatoire du Pays de Montbéliard

L’événement Concert Musique de chambre au Conservatoire du Pays de Montbéliard Montbéliard a été mis à jour le 2026-06-09 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE MONTBELIARD