Informations pratiques

Chartres

Concert musique royale par le CDC

16 Cloître Notre Dame Chartres Eure-et-Loir

Tarif : 0 – 0 – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-09-13 16:00:00

fin : 2026-09-13

Date(s) :

2026-09-13

Le temps d’un après-midi, laissez résonner les musiques royales du XVIIIe siècle sous les voûtes de la cathédrale de Chartres. Un grand concert porté par 40 chanteurs et 13 instrumentistes, pour une parenthèse musicale majestueuse.

La cathédrale Notre-Dame de Chartres devient l’écrin d’un concert aux accents royaux. L’ensemble parisien CDC, vous invite à découvrir les fastes de la musique sacrée du XVIIIe siècle, sous la direction de Lionel Cloarec et avec Benjamin Chénier au premier violon. Au programme, des œuvres de Campra, Mondonville, Corrette et Charpentier, interprétées par quatre solistes Edwige Brunet, Julie Lempernesse, Marcio Soares Holanda et David Pécot, accompagnés d’Emmanuel Enault. Une heure quinze de musique pour vivre un moment suspendu au cœur de la cathédrale. 0 .

16 Cloître Notre Dame Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire

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English :

Spend an afternoon listening to the regal music of the 18th century echoing beneath the vaults of Chartres Cathedral. A grand concert featuring 40 singers and 13 instrumentalists, offering a majestic musical interlude.

L’événement Concert musique royale par le CDC Chartres a été mis à jour le 2026-08-12 par OT CHARTRES