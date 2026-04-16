Chantilly

Concert Musique sacrée lyrique à l’église Notre-Dame de Chantilly

5-7 Rue du Connétable Chantilly Oise

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-24 16:00:00

fin : 2026-05-24

Date(s) :

2026-05-24

Dans le cadre exceptionnel de l’église Notre-Dame de l’Assomption à Chantilly, ce concert lyrique vous invite à une immersion au cœur de la musique sacrée avec le célèbre Stabat Mater de Giovanni Battista Pergolesi.

Dans le cadre exceptionnel de l’église Notre-Dame de l’Assomption à Chantilly, ce concert lyrique vous invite à une immersion au cœur de la musique sacrée avec le célèbre Stabat Mater de Giovanni Battista Pergolesi.

Œuvre profondément émotive, le Stabat Mater explore avec intensité la douleur et la spiritualité à travers un dialogue subtil entre les voix. Il sera interprété par deux artistes lyriques reconnues Clémence Lévy (soprano) et Analia Télég? (mezzo-soprano), accompagnées à l’orgue par Frédéric Isoletta.

Le programme se prolonge avec une sélection d’airs et pièces incontournables du répertoire sacré et baroque

Ave Maria de Giulio Caccini

Lascia ch’io pianga de Georg Friedrich Haendel

Panis Angelicus de César Franck

Ce concert promet un moment suspendu, alliant expressivité vocale, richesse harmonique et acoustique exceptionnelle d’un lieu chargé d’histoire. .

5-7 Rue du Connétable Chantilly 60500 Oise Hauts-de-France dynamique.lyrique@gmail.com

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English :

In the exceptional setting of Chantilly?s Eglise Notre-Dame de l?Assomption, this lyric concert invites you to immerse yourself in the heart of sacred music with Giovanni Battista Pergolesi?s famous Stabat Mater.

L’événement Concert Musique sacrée lyrique à l’église Notre-Dame de Chantilly Chantilly a été mis à jour le 2026-04-16 par Oise Tourisme