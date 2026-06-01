Concert Musiques Actuelles & Jazz et Musiques Improvisées, Ferme d’en Haut, Villeneuve-d’Ascq

Concert Musiques Actuelles & Jazz et Musiques Improvisées Lundi 8 juin, 19h00 Ferme d’en Haut Nord

Sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-08T19:00:00+02:00 – 2026-06-08T21:00:00+02:00

Fin : 2026-06-08T19:00:00+02:00 – 2026-06-08T21:00:00+02:00

Dans le cadre de la « Semaine Musicale : Un jour un concert ! » les ateliers Musiques Actuelles, Jazz et Musiques improvisées de l’école municipale de musique et de danse Ivan-Renar investissent la scène de la Ferme d’En Haut.

Les élèves de guitare, basse, claviers, batterie, chant et soufflants seront fiers de présenter leur travail sur des reprises de pop, rock, reggae, soul, blues, folk et variété pour les musiques actuelles et sur des standards de swing, bebop et bossa nova pour le jazz.

Réservez vos places dès maintenant : https://reservations.villeneuvedascq.fr/event/unjourunconcert

Ferme d’en Haut 268 Rue Jules Guesde, 59650 Villeneuve-d’Ascq Villeneuve-d’Ascq 59650 Flers Bourg Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://reservations.villeneuvedascq.fr/event/unjourunconcert »}] [{« link »: « https://reservations.villeneuvedascq.fr/event/unjourunconcert »}]

Dans le cadre de la semaine musicale : Venez découvrir le concert des musiques actuelles & jazz et musiques improvisées ! concert musiquesactuelles

EMMD Ivan-Renar