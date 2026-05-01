Souvigny

Concert musiques classiques

Eglise prieurale Souvigny Allier

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-09 20:30:00

fin : 2026-05-09

Date(s) :

2026-05-09

Cet événement réunira

Philippe Cuper, clarinettiste soliste de l’Opéra de Paris

Andrea Constantin, soprano

Spiros Thomas, pianiste de l’Opéra Comique

Le programme proposera des airs d’opéra, de la musique sacrée ainsi que des mélodies françaises.

.

Eglise prieurale Souvigny 03210 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 07 49 78 81 j.constantin54@icloud.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

This event will feature

Philippe Cuper, clarinet soloist with the Paris Opera

Andrea Constantin, soprano

Spiros Thomas, pianist, Opéra Comique

The program will feature opera arias, sacred music and French melodies.

L’événement Concert musiques classiques Souvigny a été mis à jour le 2026-04-30 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région