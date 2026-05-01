Concert musiques classiques Souvigny
Concert musiques classiques Souvigny samedi 9 mai 2026.
Souvigny
Concert musiques classiques
Eglise prieurale Souvigny Allier
Tarif : 20 – 20 – 20 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-09 20:30:00
fin : 2026-05-09
Date(s) :
2026-05-09
Cet événement réunira
Philippe Cuper, clarinettiste soliste de l’Opéra de Paris
Andrea Constantin, soprano
Spiros Thomas, pianiste de l’Opéra Comique
Le programme proposera des airs d’opéra, de la musique sacrée ainsi que des mélodies françaises.
.
Eglise prieurale Souvigny 03210 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 07 49 78 81 j.constantin54@icloud.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
This event will feature
Philippe Cuper, clarinet soloist with the Paris Opera
Andrea Constantin, soprano
Spiros Thomas, pianist, Opéra Comique
The program will feature opera arias, sacred music and French melodies.
L’événement Concert musiques classiques Souvigny a été mis à jour le 2026-04-30 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région
À voir aussi à Souvigny (Allier)
- Stage de gravure Les Ateliers du Chapeau Rouge Pôle de rencontres artistiques Souvigny 7 mai 2026
- Nuit des musées Musée du Grand site clunisien Souvigny EPCC Grand Site Clunisien de Souvigny Souvigny 23 mai 2026
- Brocante Place Aristide Briand Souvigny 24 mai 2026
- Exposition collective Passage Jardin des Ateliers du Chapeau Rouge Souvigny 30 mai 2026
- Festival des Troubadours et saltimbanques Foire médiévale Souvigny 1 août 2026