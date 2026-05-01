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Concert musiques classiques Souvigny

Concert musiques classiques Souvigny samedi 9 mai 2026.

Adresse : Eglise prieurale

Ville : 03210 Souvigny

Département : Allier

Début : samedi 9 mai 2026

Fin : samedi 9 mai 2026

Heure de début : 20:30:00

Tarif : 20 20 20

Souvigny

Concert musiques classiques

Eglise prieurale Souvigny Allier

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-09 20:30:00
fin : 2026-05-09

Date(s) :
2026-05-09

Cet événement réunira
Philippe Cuper, clarinettiste soliste de l’Opéra de Paris
Andrea Constantin, soprano
Spiros Thomas, pianiste de l’Opéra Comique
Le programme proposera des airs d’opéra, de la musique sacrée ainsi que des mélodies françaises.
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Eglise prieurale Souvigny 03210 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 07 49 78 81  j.constantin54@icloud.com

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English :

This event will feature
Philippe Cuper, clarinet soloist with the Paris Opera
Andrea Constantin, soprano
Spiros Thomas, pianist, Opéra Comique
The program will feature opera arias, sacred music and French melodies.

L’événement Concert musiques classiques Souvigny a été mis à jour le 2026-04-30 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région

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