Concert Myrath Les Trinitaires Metz

Metz

Concert Myrath

Les Trinitaires 12 Rue des Trinitaires Metz Moselle

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi Jeudi 2026-09-17 20:00:00

fin : 2026-09-17

Date(s) :

2026-09-17

Alors que MYRATH prépare la sortie de son nouvel album Wildness of Mirrors , le groupe annonce la deuxième partie de son immense tournée européenne, incluant pas moins de 10 concerts en France !

Les Franco-Tunisiens sont prêts à vous embarquer dans un voyage musical intense. Le groupe propose un métal progressif puissant, parfois qualifié par le public de “Blazing Desert Metal”, en référence à l’intensité de sa musique et à certaines couleurs atmosphériques.

Chaque concert est une immersion totale, où la virtuosité des musiciens rencontre la passion du public. Après avoir conquis les scènes du monde entier, MYRATH est prêt à faire vibrer à nouveau ses fans avec un show spectaculaire, riche en émotions et en surprises.Tout public

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Les Trinitaires 12 Rue des Trinitaires Metz 57000 Moselle Grand Est +33 3 87 74 16 16

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English :

As MYRATH prepares the release of its new album Wildness of Mirrors , the band announces the second leg of its huge European tour, including no less than 10 concerts in France!

The Franco-Tunisians are ready to take you on an intense musical journey. The band’s powerful progressive metal is sometimes described by audiences as Blazing Desert Metal , in reference to the intensity of its music and certain atmospheric colors.

Each concert is a total immersion, where the virtuosity of the musicians meets the passion of the audience. After conquering stages all over the world, MYRATH is ready to thrill its fans once again with a spectacular show, rich in emotions and surprises.

L’événement Concert Myrath Metz a été mis à jour le 2026-04-07 par AGENCE INSPIRE METZ