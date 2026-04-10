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Concert Nataverne Espace cuminal Chabeuil

Concert Nataverne Espace cuminal Chabeuil dimanche 14 juin 2026.

Lieu : Espace cuminal

Adresse : 15 rue des écoles

Ville : 26120 Chabeuil

Département : Drôme

Début : dimanche 14 juin 2026

Fin : dimanche 14 juin 2026

Heure de début : 22:00:00

Tarif : 5 5 5

Chabeuil

Concert Nataverne

Espace cuminal 15 rue des écoles Chabeuil Drôme

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 22:00:00
fin : 2026-06-13 22:00:00

Date(s) :
2026-06-13

Avis à tous les voyageurs du temps ! Retrouvez le groupe de musique celtic rock Nataverne le samedi 13 juin à l’espace Cuminal à Chabeuil.
Ensemble, célébrons la magie de notre patrimoine gaulois dans une ambiance festive !
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Espace cuminal 15 rue des écoles Chabeuil 26120 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes   chplabrador1@gmail.com

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English :

Attention all time travelers! Join Celtic rock band Nataverne on Saturday June 13 at the Espace Cuminal in Chabeuil.
Together, let’s celebrate the magic of our Gallic heritage in a festive atmosphere!

L’événement Concert Nataverne Chabeuil a été mis à jour le 2026-04-10 par Valence Romans Tourisme

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