Concert Nikolaï Lugansky Schumann, Chopin L’Arsenal Jean-Marie Rausch Metz

Informations pratiques

Metz

Concert Nikolaï Lugansky Schumann, Chopin

L’Arsenal Jean-Marie Rausch 3 Avenue Ney Metz Moselle

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi Mardi 2026-12-08 20:00:00

fin : 2026-12-08 21:30:00

Date(s) :

2026-12-08

Nikolaï Lugansky a la classe et l’élégance d’un seigneur.

Dès l’âge de cinq ans, les fées musicales se penchent sur son talent puisque la légende veut qu’il ait joué d’oreille (et avant même d’avoir appris la musique !) une sonate de Beethoven entendue chez son voisin. Flamboyant héritier de l’école russe, le pianiste moscovite est un virtuose à la technique incomparable. Sous ses doigts fluides, Rachmaninov trouve un interprète de choix, à la fois puissant et dénué de tout sentimentalisme. De même, sa sonorité moelleuse épouse idéalement les musiques de Chopin et Debussy, faisant de lui l’un des grands poètes du clavier.

À 54 ans, Lugansky est au sommet de ses moyens expressifs. Aucun doute possible sa venue est l’un des grands événements de la saison.Tout public

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L’Arsenal Jean-Marie Rausch 3 Avenue Ney Metz 57000 Moselle Grand Est +33 3 87 74 16 16

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English :

Nikola%EF Lugansky has the class and elegance of a gentleman.

From the age of five, the music world took notice of his talent, as legend has it that he played—by ear (and even before he had learned music!)—a Beethoven sonata he had heard at his neighbor’s house. A flamboyant heir to the Russian school, the Moscow-born pianist is a virtuoso with incomparable technique. Under his fluid fingers, Rachmaninoff finds a performer par excellence, at once powerful and devoid of any sentimentality. Similarly, his mellow tone is ideally suited to the music of Chopin and Debussy, making him one of the great poets of the keyboard.

At 54, Lugansky is at the peak of his expressive powers. There’s no doubt about it: his performance is one of the season’s major events.

L’événement Concert Nikolaï Lugansky Schumann, Chopin Metz a été mis à jour le 2026-07-07 par AGENCE INSPIRE METZ