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AGENDA · Amnéville

Concert NiNHO Quattro tour Rue des artistes Amnéville

mercredi 20 janvier 2027 · Rue des artistes · Amnéville

Informations pratiques

Début
mercredi 20 janvier 2027
Fin
mercredi 20 janvier 2027
Heure de début
20:00:00
Lieu
Rue des artistes
Adresse
Galaxie Amnéville
Ville
57360 Amnéville
Département
Moselle
Tarif
55 Tarif de base plein tarif

Amnéville

Concert NiNHO Quattro tour

Rue des artistes Galaxie Amnéville Amnéville Moselle

Tarif : – – EUR
55
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi Mercredi 2027-01-20 20:00:00
fin : 2027-01-20

Date(s) :
2027-01-20

Ninho confirme encore cette année son statut d’artiste le plus récompensé de l’histoire avec plus de 430 singles certifiés et plusieurs albums multi-certifiés. Le rappeur N°1 nous réserve une tournée 2027 d’envergure, pensée à la mesure de sa carrière et se son impact sur le paysage musical français.Tout public
55  .

Rue des artistes Galaxie Amnéville Amnéville 57360 Moselle Grand Est +33 3 57 56 68 95  spectateurs@le-galaxie.com

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English :

Ninho is once again cementing his status this year as the most awarded artist in history, with over 430 certified singles and several multi-certified albums. Rapper N°1 has a major 2027 tour in store for us, one befitting his career and his impact on the French music scene.

L’événement Concert NiNHO Quattro tour Amnéville a été mis à jour le 2026-07-17 par DESTINATION AMNEVILLE

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