Concert NiNHO Quattro tour Rue des artistes Amnéville
mercredi 20 janvier 2027 · Rue des artistes · Amnéville
Informations pratiques
Amnéville
Concert NiNHO Quattro tour
Rue des artistes Galaxie Amnéville Amnéville Moselle
Tarif : – – EUR
55
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi Mercredi 2027-01-20 20:00:00
fin : 2027-01-20
Date(s) :
2027-01-20
Ninho confirme encore cette année son statut d’artiste le plus récompensé de l’histoire avec plus de 430 singles certifiés et plusieurs albums multi-certifiés. Le rappeur N°1 nous réserve une tournée 2027 d’envergure, pensée à la mesure de sa carrière et se son impact sur le paysage musical français.Tout public
55 .
Rue des artistes Galaxie Amnéville Amnéville 57360 Moselle Grand Est +33 3 57 56 68 95 spectateurs@le-galaxie.com
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English :
Ninho is once again cementing his status this year as the most awarded artist in history, with over 430 certified singles and several multi-certified albums. Rapper N°1 has a major 2027 tour in store for us, one befitting his career and his impact on the French music scene.
L’événement Concert NiNHO Quattro tour Amnéville a été mis à jour le 2026-07-17 par DESTINATION AMNEVILLE
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