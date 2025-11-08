Concert NiNHO Quattro tour Rue des artistes Amnéville

Informations pratiques

Amnéville

Concert NiNHO Quattro tour

Rue des artistes Galaxie Amnéville Amnéville Moselle

Tarif : – – EUR

55

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi Mercredi 2027-01-20 20:00:00

fin : 2027-01-20

Date(s) :

2027-01-20

Ninho confirme encore cette année son statut d’artiste le plus récompensé de l’histoire avec plus de 430 singles certifiés et plusieurs albums multi-certifiés. Le rappeur N°1 nous réserve une tournée 2027 d’envergure, pensée à la mesure de sa carrière et se son impact sur le paysage musical français.Tout public

55 .

Rue des artistes Galaxie Amnéville Amnéville 57360 Moselle Grand Est +33 3 57 56 68 95 spectateurs@le-galaxie.com

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English :

Ninho is once again cementing his status this year as the most awarded artist in history, with over 430 certified singles and several multi-certified albums. Rapper N°1 has a major 2027 tour in store for us, one befitting his career and his impact on the French music scene.

L’événement Concert NiNHO Quattro tour Amnéville a été mis à jour le 2026-07-17 par DESTINATION AMNEVILLE