Concert No Mad BP 47 Portes-lès-Valence

Portes-lès-Valence

Concert No Mad

BP 47 1 rue Aragon Portes-lès-Valence Drôme

Tarif : 16 – 16 – 16 EUR

Tarif réduit

Enfant de moins de 13 ans, étudiant (moins de 30 ans), famille nombreuse, demandeur d’emploi, bénéficiaire minima sociaux, adhérent

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-03 20:00:00

fin : 2026-11-03 20:00:00

Date(s) :

2026-11-03

Sur scène, l’éclairage à la bougie invite le public à vaciller et à plonger dans ses peurs, ses rêves, dans la douceur et la sauvagerie. Au‑delà d’un concert, une expérience sensorielle, intime et essentielle.

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BP 47 1 rue Aragon Portes-lès-Valence 26801 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 57 14 55 billetterie@train-theatre.fr

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English :

On stage, the candlelight invites the audience to waver and immerse themselves in their fears, their dreams, in gentleness and wildness. More than just a concert, it’s a sensory, intimate, and essential experience.

L’événement Concert No Mad Portes-lès-Valence a été mis à jour le 2026-06-25 par Valence Romans Tourisme