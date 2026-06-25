Concert No Mad BP 47 Portes-lès-Valence
Concert No Mad BP 47 Portes-lès-Valence mardi 3 novembre 2026.
Portes-lès-Valence
Concert No Mad
BP 47 1 rue Aragon Portes-lès-Valence Drôme
Tarif : 16 – 16 – 16 EUR
Tarif réduit
Enfant de moins de 13 ans, étudiant (moins de 30 ans), famille nombreuse, demandeur d’emploi, bénéficiaire minima sociaux, adhérent
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-03 20:00:00
fin : 2026-11-03 20:00:00
Date(s) :
2026-11-03
Sur scène, l’éclairage à la bougie invite le public à vaciller et à plonger dans ses peurs, ses rêves, dans la douceur et la sauvagerie. Au‑delà d’un concert, une expérience sensorielle, intime et essentielle.
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BP 47 1 rue Aragon Portes-lès-Valence 26801 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 57 14 55 billetterie@train-theatre.fr
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English :
On stage, the candlelight invites the audience to waver and immerse themselves in their fears, their dreams, in gentleness and wildness. More than just a concert, it’s a sensory, intimate, and essential experience.
L’événement Concert No Mad Portes-lès-Valence a été mis à jour le 2026-06-25 par Valence Romans Tourisme
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