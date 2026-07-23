CONCERT NONO LA GRINTA La Lune des Pirates Amiens

Informations pratiques

Amiens

CONCERT NONO LA GRINTA La Lune des Pirates

17 Quai Bélu Amiens Somme

Tarif : 23 – 23 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-17 20:00:00

fin : 2026-12-17

Date(s) :

2026-12-17

NONO LA GRINTA

+ Première partie

JEU. 17 DÉCEMBRE 2026

20:00

Rap / Trap | FR

La Grinta, comprenez la détermination, la hargne ou encore la rage de vaincre… Un trait de caractère qui a été le moteur de la carrière de Nono La Grinta depuis ses débuts. À même pas 20 ans, Noé de son vrai prénom affiche déjà un CV long comme le bras, des millions de vues au compteur et s’érige aujourd’hui en porte-drapeau de la capitale avec son single Paris . À l’aube d’un nouveau chapitre de sa carrière, l’étendard du 19eme arrondissement s’affirme comme l’un des rookies les plus versatiles et efficaces de sa génération, destiné à briller !

Si depuis quelques mois le 19eme arrondissement de Paris se pose comme LE centre de formation de toute une nouvelle génération de rappeurs, Nono La Grinta n’a pas attendu le buzz pour représenter son coin. Véritable produit du nord-est parisien, Nono vient de la plus grande cité du 75, 22 bâtiments en tout, une zone qu’il surnommera plus tard le 75022 . C’est là qu’il grandit avec sa mère et ses 8 frères et sœurs. D’origine congolaise et égyptienne par sa mère, Noé est très tôt bercé par les musiques de ses aînés, les mélodies de Drake ou encore les couplets inspirés de 2Pac.

NONO LA GRINTA

+ Première partie

JEU. 17 DÉCEMBRE 2026

20:00

Rap / Trap | FR

La Grinta, comprenez la détermination, la hargne ou encore la rage de vaincre… Un trait de caractère qui a été le moteur de la carrière de Nono La Grinta depuis ses débuts. À même pas 20 ans, Noé de son vrai prénom affiche déjà un CV long comme le bras, des millions de vues au compteur et s’érige aujourd’hui en porte-drapeau de la capitale avec son single Paris . À l’aube d’un nouveau chapitre de sa carrière, l’étendard du 19eme arrondissement s’affirme comme l’un des rookies les plus versatiles et efficaces de sa génération, destiné à briller !

Si depuis quelques mois le 19eme arrondissement de Paris se pose comme LE centre de formation de toute une nouvelle génération de rappeurs, Nono La Grinta n’a pas attendu le buzz pour représenter son coin. Véritable produit du nord-est parisien, Nono vient de la plus grande cité du 75, 22 bâtiments en tout, une zone qu’il surnommera plus tard le 75022 . C’est là qu’il grandit avec sa mère et ses 8 frères et sœurs. D’origine congolaise et égyptienne par sa mère, Noé est très tôt bercé par les musiques de ses aînés, les mélodies de Drake ou encore les couplets inspirés de 2Pac. .

17 Quai Bélu Amiens 80000 Somme Hauts-de-France +33 3 22 97 88 01 contact@lalune.net

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English :

NONO LA GRINTA

+ Opening Act

THU., DECEMBER 17, 2026

8:00 PM

Rap / Trap | FR

La Grinta—meaning determination, tenacity, or the will to win…. A character trait that has been the driving force behind Nono La Grinta’s career since his debut. Not even 20 years old, Noé—that’s his real first name—already boasts a resume as long as your arm, millions of views under his belt, and has now established himself as the capital’s standard-bearer with his single “Paris.” %C0 As he embarks on a new chapter in his career, the 19th arrondissement’s standard-bearer is establishing himself as one of the most versatile and effective rookies of his generation, destined to shine!

While Paris’s 19th arrondissement has established itself in recent months as THE training ground for a whole new generation of rappers, Nono La Grinta didn’t wait for the buzz to start representing his neighborhood. A true product of northeast Paris, Nono comes from the largest housing project in the 75th arrondissement—22 buildings in all—an area he would later nickname “75022.” That’s where he grew up with his mother and his eight brothers and sisters. Of Congolese and Egyptian descent on his mother’s side, Noé was immersed from a very early age in the music of his elders, the melodies of Drake, and the inspired lyrics of 2Pac.

L’événement CONCERT NONO LA GRINTA La Lune des Pirates Amiens a été mis à jour le 2026-07-23 par OT D’AMIENS