Concert Nos Voix Nos Guitares Raon-l’Étape
Concert Nos Voix Nos Guitares Raon-l’Étape vendredi 22 mai 2026.
Raon-l’Étape
Concert Nos Voix Nos Guitares
1 Chemin du Robin Raon-l’Étape Vosges
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-05-22 18:00:00
fin : 2026-05-22 20:30:00
Date(s) :
2026-05-22
La médiathèque du réseau Escales de Raon l’Etape organise avec l’association Nos Voix Nos Guitares un concert au boulodrome de Raon l’Etape.Tout public
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1 Chemin du Robin Raon-l’Étape 88110 Vosges Grand Est +33 3 29 41 72 17
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English :
The Raon l’Etape Escales network media library and the Nos Voix Nos Guitares association are organizing a concert at the Raon l’Etape boulodrome.
L’événement Concert Nos Voix Nos Guitares Raon-l’Étape a été mis à jour le 2026-05-16 par OT SAINT DIE DES VOSGES
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