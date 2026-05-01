Raon-l’Étape

Concert Nos Voix Nos Guitares

1 Chemin du Robin Raon-l’Étape Vosges

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-05-22 18:00:00

fin : 2026-05-22 20:30:00

Date(s) :

2026-05-22

La médiathèque du réseau Escales de Raon l’Etape organise avec l’association Nos Voix Nos Guitares un concert au boulodrome de Raon l’Etape.Tout public

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1 Chemin du Robin Raon-l’Étape 88110 Vosges Grand Est +33 3 29 41 72 17

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English :

The Raon l’Etape Escales network media library and the Nos Voix Nos Guitares association are organizing a concert at the Raon l’Etape boulodrome.

L’événement Concert Nos Voix Nos Guitares Raon-l’Étape a été mis à jour le 2026-05-16 par OT SAINT DIE DES VOSGES