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Concert Nos Voix Nos Guitares Raon-l’Étape

Concert Nos Voix Nos Guitares Raon-l’Étape vendredi 22 mai 2026.

Adresse : 1 Chemin du Robin

Ville : 88110 Raon-l'Étape

Département : Vosges

Début : vendredi 22 mai 2026

Fin : vendredi 22 mai 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif : 0 Gratuit

Raon-l’Étape

Concert Nos Voix Nos Guitares

1 Chemin du Robin Raon-l’Étape Vosges

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-05-22 18:00:00
fin : 2026-05-22 20:30:00

Date(s) :
2026-05-22

La médiathèque du réseau Escales de Raon l’Etape organise avec l’association Nos Voix Nos Guitares un concert au boulodrome de Raon l’Etape.Tout public
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1 Chemin du Robin Raon-l’Étape 88110 Vosges Grand Est +33 3 29 41 72 17 

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English :

The Raon l’Etape Escales network media library and the Nos Voix Nos Guitares association are organizing a concert at the Raon l’Etape boulodrome.

L’événement Concert Nos Voix Nos Guitares Raon-l’Étape a été mis à jour le 2026-05-16 par OT SAINT DIE DES VOSGES

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