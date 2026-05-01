Raon-l’Étape

Fête des Oualous

rue Paul Langevin Raon-l’Étape Vosges

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-05-24 10:00:00

fin : 2026-05-24 18:00:00

Date(s) :

2026-05-24

C’est une tradition qui revient tous les deux ans à la Pentecôte quatre associations locales se retrouvent au bord de la Meurthe et sur la rivière pour fêter les oualous , ces flotteurs qui convoyaient le bois et firent la renommée de Raon l’Étape pendant près de 400 ans.

Au programme construction de radeaux, exposition, musique, animations et bien-sûr flottage sur la rivière.Tout public

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rue Paul Langevin Raon-l’Étape 88110 Vosges Grand Est +33 3 29 41 66 67

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English :

It’s a tradition that returns every two years at Pentecost: four local associations gather on the banks of the Meurthe and on the river to celebrate the oualous , the floats that transported wood and made Raon l’Étape famous for almost 400 years.

On the program: raft-building, exhibitions, music, entertainment and, of course, floating on the river.

L’événement Fête des Oualous Raon-l’Étape a été mis à jour le 2026-05-04 par OT SAINT DIE DES VOSGES