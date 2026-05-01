Fête des Oualous Raon-l’Étape
Fête des Oualous Raon-l’Étape dimanche 24 mai 2026.
Raon-l’Étape
Fête des Oualous
rue Paul Langevin Raon-l’Étape Vosges
Tarif : – – EUR
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Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-05-24 10:00:00
fin : 2026-05-24 18:00:00
Date(s) :
2026-05-24
C’est une tradition qui revient tous les deux ans à la Pentecôte quatre associations locales se retrouvent au bord de la Meurthe et sur la rivière pour fêter les oualous , ces flotteurs qui convoyaient le bois et firent la renommée de Raon l’Étape pendant près de 400 ans.
Au programme construction de radeaux, exposition, musique, animations et bien-sûr flottage sur la rivière.Tout public
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rue Paul Langevin Raon-l’Étape 88110 Vosges Grand Est +33 3 29 41 66 67
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English :
It’s a tradition that returns every two years at Pentecost: four local associations gather on the banks of the Meurthe and on the river to celebrate the oualous , the floats that transported wood and made Raon l’Étape famous for almost 400 years.
On the program: raft-building, exhibitions, music, entertainment and, of course, floating on the river.
L’événement Fête des Oualous Raon-l’Étape a été mis à jour le 2026-05-04 par OT SAINT DIE DES VOSGES
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