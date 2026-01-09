Concert Nous étions une armée La Ferté Macé

Concert Nous étions une armée

Nous étions une armée naît d’une rencontre entre Léo Nivot (voix, guitare) et Rémi Le Taillandier (guitare, machines, clavier), alors étudiants au Conservatoire national supérieur de Musique de Paris. Entre énergie rock et minimalisme électronique, leur musique est avant tout portée par une voix parlée-chantée, quelque part entre Fauve et Feu ! Chatterton.

Sur scène, le duo incarne physiquement l’urgence et la nécessité présente dans ses textes. Le parlé-chanté impose d’ailleurs une certaine théâtralité revendiquée par le groupe, selon les mots d’Antonin Artaud L’acteur doit brûler sur les planches comme un supplicié sur son bûcher . Lors de ces concerts au dénouement presque sacrificiel, on comprend que la musique du duo, si elle doit toucher, nous touchera en plein cœur.

Une programmation proposée dans le cadre d’un partenariat entre C’61 et la Communauté d’Agglomération Flers Agglo. .

