Concert Nous Sommes le Vent par l’harmonie de La Sirène et Hormê Conservatoire Municipal Darius Milhaud PARIS

Informations pratiques

Une bourrasque musicale déferle sur la Rive Gauche, menée tambours battants par l’orchestre d’harmonie de La Sirène de Paris. Fondé en 1874, cet orchestre amateur, parmi les plus anciens de la capitale, réunit plus de soixante-dix musiciens dans des répertoires au croisement des musiques classiques et répertoires actuels. Avec la création « Nous sommes le vent », il proposition une association originale avec le quartet jazz Hormê – trombone, guitare, contrebasse, batterie – pour faire vibrer les imaginaires. Le répertoire, construit autour des compositions de Rozann Bézier, dessine des paysages mouvants, traversés de souffles et d’éclats.

Ces œuvres enflammées plongent au cœur des éléments climatiques, depuis les brumes jusqu’aux tempêtes, avec une intensité émotionnelle inédite.

Sous la direction de William Le Sage, l’orchestre d’harmonie de La Sirène de Paris révèle ici toute sa sensibilité et son goût des dynamiques collectives. Fidèle à ses missions, elle défend plus que jamais une pratique musicale vivante, où dialoguent musique populaire et création contemporaine.

La Sirène de Paris, orchestre d’harmonie, s’associe au quartet Hormê pour vous proposer un concert original autour de compositions de Rozann Bézier, tromboniste de jazz. A travers ses œuvres évoquant une traversée d’éléments climatiques tels la brume ou la tempête, la musique nous transporte en réalité dans un voyage personnel, au cœur de nos émotions.

Le dimanche 29 novembre 2026

de 16h00 à 17h00

gratuit

Libre participation

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-11-29T17:00:00+01:00

fin : 2026-11-29T18:00:00+01:00

Date(s) : 2026-11-29T16:00:00+02:00_2026-11-29T17:00:00+02:00

Conservatoire Municipal Darius Milhaud 2 impasse Vandal 75014 PARIS

+33153629324 pavillon@lasirene.info https://www.facebook.com/lepavillondelasirene/ https://www.facebook.com/lepavillondelasirene/



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