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Les oiseaux au parc Montsouris Maison Paris Nature Paris

Les oiseaux au parc Montsouris Maison Paris Nature Paris

Les oiseaux au parc Montsouris Maison Paris Nature Paris vendredi 31 juillet 2026.

Lieu : Maison Paris Nature

Adresse : Pavillons 1 et 2 du Parc Floral de Paris, route de la Pyramide

Ville : 75012 Paris

Département : Paris

Début : vendredi 31 juillet 2026

Fin : vendredi 31 juillet 2026

Rendez-vous au Parc Montsouris, à la station Cité Universitaire (RER et T2). Un plan vous sera envoyé une semaine avant.

Cette animation est accessible aux personnes à mobilité réduite.

L’inscription est gratuite mais obligatoire, via le formulaire ci-dessous. Si cette animation est complète, ce formulaire sera bloqué. Vous aurez alors la possibilité de vous inscrire sur la liste d’attente, en deuxième lien ci-dessous. Enfin, pour vous désinscrire vous pouvez utiliser le dernier formulaire.

Inscription

Liste d’attente

Désinscription

[Sortie]

Venez découvrir les espèces d’oiseaux qui fréquentent ce parc en cette saison lors d’une sortie matinale. Apportez vos jumelles.
Le vendredi 31 juillet 2026
de 09h30 à 11h00
gratuit Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 8 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-07-31T12:30:00+02:00
fin : 2026-07-31T14:00:00+02:00
Date(s) : 2026-07-31T09:30:00+02:00_2026-07-31T11:00:00+02:00

Maison Paris Nature Pavillons 1 et 2 du Parc Floral de Paris, route de la Pyramide  75012 Paris
https://www.paris.fr/equipements/maison-paris-nature-17576 maisonparisnature@paris.fr https://www.facebook.com/Parisbiodiversite https://www.facebook.com/Parisbiodiversite


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