Les oiseaux au parc Montsouris Maison Paris Nature Paris
Les oiseaux au parc Montsouris Maison Paris Nature Paris vendredi 31 juillet 2026.
Rendez-vous au Parc Montsouris, à la station Cité Universitaire (RER et T2). Un plan vous sera envoyé une semaine avant.
Cette animation est accessible aux personnes à mobilité réduite.
L’inscription est gratuite mais obligatoire, via le formulaire ci-dessous. Si cette animation est complète, ce formulaire sera bloqué. Vous aurez alors la possibilité de vous inscrire sur la liste d’attente, en deuxième lien ci-dessous. Enfin, pour vous désinscrire vous pouvez utiliser le dernier formulaire.
[Sortie]
Venez découvrir les espèces d’oiseaux qui fréquentent ce parc en cette saison lors d’une sortie matinale. Apportez vos jumelles.
Le vendredi 31 juillet 2026
de 09h30 à 11h00
gratuit Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 8 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-07-31T12:30:00+02:00
fin : 2026-07-31T14:00:00+02:00
Date(s) : 2026-07-31T09:30:00+02:00_2026-07-31T11:00:00+02:00
Maison Paris Nature Pavillons 1 et 2 du Parc Floral de Paris, route de la Pyramide 75012 Paris
https://www.paris.fr/equipements/maison-paris-nature-17576 maisonparisnature@paris.fr https://www.facebook.com/Parisbiodiversite https://www.facebook.com/Parisbiodiversite
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