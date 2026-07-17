Concert : Nuttea, FLOW – Centre Eurorégional des Cultures Urbaines, Lille

Informations pratiques

Concert : Nuttea Vendredi 4 décembre, 20h00 FLOW – Centre Eurorégional des Cultures Urbaines Nord

22€ – billetterie en ligne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-12-04T20:00:00+01:00 – 2026-12-04T22:30:00+01:00

Fin : 2026-12-04T20:00:00+01:00 – 2026-12-04T22:30:00+01:00

Figure incontournable du reggae français, Nuttea s’est imposé dès les années 1990 avec son flow unique, mêlant reggae, ragga et influences hip-hop. Révélé par des titres devenus cultes comme «Elle te rend dingue» ou «Trop peu de temps», il séduit depuis plus de trois décennies grâce à son énergie communicative et ses textes engagés. Sur scène, Nuttea offre un spectacle généreux, porté par des rythmes chaleureux et une présence charismatique.

FLOW – Centre Eurorégional des Cultures Urbaines 1 rue de Fontenoy, Lille Lille 59033 Lille-Moulins Nord Hauts-de-France 03 62 14 59 52 https://www.flow.lille.fr [{« type »: « link », « value »: « https://atpscan.global.hornetsecurity.com/?d=ZedaahZtcAqogeDmM8W0hNyS7F7tQSYGjEHXsMnjoFE&f=ajNhD2oCIHhFC1aGJVQc9eh7Y43KqVvK5fTKULzyaCE5nmvM8rn0GMpGEi4XefVJ&i=&k=4n4q&m=oLbWvw3cFy_4Yk91W5Xt0UHWfx89AanDzpZWNSbnEf0hEpOcD4VwyAtaMTExIIts6BR85mCENJtI41GIEEz7XtETnytIDTL0_A1sKi2Fzn54jhr443FC8-o6h1tmvdpt&n=qYox2z_65Rio6Vdsxh1XDu4ieHEULcaw65e8FqZ5L9ZMficqD1MuqborRrOnvTJy&r=ki4GPsPmU_PhQSiqrwth7N7LHvsSkQGhzMdoMW57bxG0snSs6O0GGybadZgj0FUF&s=22f1d8c1bc2f463511e54a60431af8b88c91e69090ca6a145f097253153834ba&u=https%3A%2F%2Fwww.billetweb.fr%2Fconcert-nuttea »}] Le FLOW est l’équipement de la Ville dédié aux cultures urbaines.

Retrouver Nuttea en concert au Flow le 4 décembre dans la lignée d’un week-end 100% old-school avec la Scred Connexion le 5 décembre !