CONCERT Ô GARAGE Hures-la-Parade
CONCERT Ô GARAGE Hures-la-Parade vendredi 15 mai 2026.
Hures-la-Parade
CONCERT Ô GARAGE
La Parade Hures-la-Parade Lozère
Tarif : – – EUR
Gratuit
Adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-15 19:00:00
fin : 2026-05-15
Date(s) :
2026-05-15
Concert Folk Ô Garage à Hures la Parade.
Concert du groupe Folk et Rock Luke L Duke à la pizzeria Ô Garage;
Côté repas, soirée burger(bœuf, porc, Veget) pour tous les goûts!!
Concert à partir de 21h, repas à partir de 19h.
Réservation fortement conseillée. .
La Parade Hures-la-Parade 48150 Lozère Occitanie +33 6 48 08 20 79
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English :
Folk concert Ô Garage at Hures la Parade.
L’événement CONCERT Ô GARAGE Hures-la-Parade a été mis à jour le 2026-05-12 par 48-Agence d’Attractivité Touristique Gorges Causses Cévennes
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