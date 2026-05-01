Hures-la-Parade

CONCERT Ô GARAGE

La Parade Hures-la-Parade Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-15 19:00:00

fin : 2026-05-15

Date(s) :

2026-05-15

Concert Folk Ô Garage à Hures la Parade.

Concert du groupe Folk et Rock Luke L Duke à la pizzeria Ô Garage;

Côté repas, soirée burger(bœuf, porc, Veget) pour tous les goûts!!

Concert à partir de 21h, repas à partir de 19h.

Réservation fortement conseillée. .

La Parade Hures-la-Parade 48150 Lozère Occitanie +33 6 48 08 20 79

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Folk concert Ô Garage at Hures la Parade.

L’événement CONCERT Ô GARAGE Hures-la-Parade a été mis à jour le 2026-05-12 par 48-Agence d’Attractivité Touristique Gorges Causses Cévennes