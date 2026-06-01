Nogent-le-Rotrou

Concert Ô Marché Ténor ? Non, à l’Ouest par l’Escadron Volant de la Reine

Mairie de Nogent-le-Rotrou Nogent-le-Rotrou Eure-et-Loir

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 10:45:00

fin : 2026-06-27

Date(s) :

2026-06-27 2026-08-01

Rendez-vous mensuel incontournable, les Concert’Ô Marché de l’Escadron Volant de la Reine se tiennent un samedi par mois à 10h45, dans la salle des Colonnes de la Mairie de Nogent-le-Rotrou. Cette saison invite à explorer la richesse de la musique baroque.

30 minutes

Entrée libre

Rendez-vous mensuel incontournable, les Concert’Ô Marché de l’Escadron Volant de la Reine se tiennent un samedi par mois à 10h45, dans la salle des Colonnes de la Mairie de Nogent-le-Rotrou.

Cette saison invite à explorer la richesse de la musique baroque sous toutes ses facettes. Chaque concert met en lumière un instrument, une époque ou un compositeur emblématique, offrant ainsi une immersion variée et captivante. Bien plus qu’un moment musical, ces concerts offrent un espace de rencontre et d’échange entre les musiciens de l’Escadron et le public, permettant de réfléchir ensemble au rôle de la musique classique dans notre société actuelle.

Durée : 30 minutes

Entrée libre

Contact ensemble@escadronvolant.com .

Mairie de Nogent-le-Rotrou Nogent-le-Rotrou 28400 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire ensemble@escadronvolant.com

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English :

A must-see monthly event, the Concertes de Mars by the Escadron Volant de la Reine take place one Saturday a month at 10:45 a.m. in the Salle des Colonnes at the Nogent-le-Rotrou Town Hall. This season invites you to explore the richness of Baroque music.

30 minutes

Free admission

L’événement Concert Ô Marché Ténor ? Non, à l’Ouest par l’Escadron Volant de la Reine Nogent-le-Rotrou a été mis à jour le 2026-06-12 par OTs DU PERCHE