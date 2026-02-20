Concert Oasis Boom Salon de Musique Salon-de-Provence

Concert Oasis Boom

Mercredi 18 mars 2026 de 20h à 22h30. Salon de Musique 95, Avenue Raoul Francou Salon-de-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 14 – 14 – 12 EUR

Des White stripes en passant par les Black Keys, le duo batterie/guitare est au rock ce que le trio piano/basse/batterie est au jazz un classique.

20h00 Première partie Atelier de l’IMFP encadré par Julien Husson



Julien Voisin Batterie

Matteo Cicala Basse

Charlotte Sani Guitare

Lou Desix Piano

Eliott Sea Chao Chant



Restauration sur place dès 19h



21h00 Oasis Bloom



Concert proposé dans le cadre de Jazz Migration, dispositif d’accompagnement de musicien·ne·s émergent·e·s de jazz et musiques improvisées porté par AJC, avec le soutien du Ministère de la Culture, la Fondation BNP Paribas, la SACEM, l’ADAMI, la SPEDIDAM, le CNM, la SPPF, et l’Institut Français.



Néanmoins, ce serait une erreur de vouloir réduire la musique d’Oasis Boom à une seule esthétique. Dans l’autoradio du cactus bus (c’est le nom de la seule et unique pièce fleuve qu’ils jouent sur scène), il y a certes du bon gros rock graisseux, mais aussi de la surf-music, du drone, de la berceuse et de la musique de club. L’engin roule à tombeau ouvert, se transforme et vole, se téléporte. Il est direct et sans arrêts. On admire à travers ses fenêtres salies de sable rouge les paysages hallucinés du Piton de la Fournaise, les méandres alanguis du fleuve Niger et les immensités sèches de l’Arizona. Quant à l’arrivée, Mélissa Acchiardi et Vincent Duchosal descendent en silence, les mains noircies d’électricité, les yeux encore pleins d’horizons fondus, on comprend que ce voyage-là ne s’arrête jamais vraiment.



YouTube



Vincent Duchosal Guitare électrique préparée

Mélissa Acchiardi Batterie, synthé .

Salon de Musique 95, Avenue Raoul Francou Salon-de-Provence 13300 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

From the White Stripes to the Black Keys, the drum/guitar duo is to rock what the piano/bass/drums trio is to jazz: a classic.

