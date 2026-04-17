Concert ODYSSEE MUSICALE de l’Espagne à l’Amérique latine Salle des Fêtes du CLOS BOURGUIGNON Chalon-sur-Saône
Concert ODYSSEE MUSICALE de l’Espagne à l’Amérique latine Salle des Fêtes du CLOS BOURGUIGNON Chalon-sur-Saône dimanche 3 mai 2026.
Chalon-sur-Saône
Concert ODYSSEE MUSICALE de l’Espagne à l’Amérique latine
Salle des Fêtes du CLOS BOURGUIGNON 12 Avenue Monnot Chalon-sur-Saône Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Tarif enfant
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-03 17:30:00
fin : 2026-05-03 19:00:00
Date(s) :
2026-05-03
Invitation au voyage de l’Espagne à l’Amérique latine.
Sous la direction de Rafael Hernandez-Duarte, l’Ensemble MANDOL’IN ECHO vous propose un voyage inédit au cœur de la péninsule ibérique, faisant dialoguer la noblesse du répertoire classique et l’âme vibrante des musiques traditionnelles espagnoles et d’Amérique latine.
Cette année, la programmation ne se contente pas d’être écoutée, elle se vit, avec la participation des danseurs de l’Association chalonnaise l’Abrazo tango argentin dont les chorégraphies viendront sublimer les partitions. .
Salle des Fêtes du CLOS BOURGUIGNON 12 Avenue Monnot Chalon-sur-Saône 71100 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 87 29 27 14 mandolinecho@gmail.com
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L’événement Concert ODYSSEE MUSICALE de l’Espagne à l’Amérique latine Chalon-sur-Saône a été mis à jour le 2026-04-17 par BOURBON-LANCY │ OT et du Thermalisme de Bourbon-Lancy | Cat.I
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