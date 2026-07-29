Concert Olaïtan african brass band Bar Isobar Saint-Pierre-Quiberon

Informations pratiques

Saint-Pierre-Quiberon

Concert Olaïtan african brass band

Bar Isobar 18 rue des Voiliers Saint-Pierre-Quiberon Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-20 21:00:00

fin : 2026-08-20

Date(s) :

2026-08-20

Incroyable groupe pour une folle soirée ! le OLAÏTAN brass band , en direct du Bénin pour une tournée française , s’arrêtent à saint pierre Quiberon !!

pour nous envoyer dans la stratosohère de la danse et de la transe avec ses rythmes et chants typiques de leur région ! à ne pas manquer ! absolutly !

Fermement ancré dans le temps, ces SEPT sorciers vodoun modernes proposent une étonnante fusion entre percussions traditionnelles et jazz cuivré (héritage de la musique traditionnelle à vocation festive et la musique contemporaine avec un style très jazzy dans l’arrangement des cuivres) avec un répertoire très varié tant par le style que par le contenu. Alors, ça bouge, ça bouge sans jamais s’arrêter avec des prestations scéniques et déambulatoires très toniques et multicolores.

Et à l’image du nom qui signifie Jamais la source ne tarit , Olaïtan Africa Brass Band est bien résolue à faire sautiller les sons de sa musique épicée de vos tympans à vos pieds. .

Bar Isobar 18 rue des Voiliers Saint-Pierre-Quiberon 56510 Morbihan Bretagne

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English :

L’événement Concert Olaïtan african brass band Saint-Pierre-Quiberon a été mis à jour le 2026-07-24 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon